Ekonomik Güven Endeksi Haziranda Yükseldi

Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 artışla 96,71 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks mayısta 96,65 iken haziranda yüzde 0,1 artarak 96,71 oldu. Tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 artışla 85,1'e yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,2 azalışla 98,4 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,4 artışla 110,9 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,5 azalarak 108,5, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,7 azalışla 86,9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/yıllar 2021 2022 2023 2024 2025 Ocak 96,7 102,3 99,7 99,6 99,7 Şubat 96 99,5 99,3 99,2 99,2 Mart 99,5 96,5 99,1 100,3 100,8 Nisan 94,2 95,8 102,6 99,2 96,6 Mayıs 93 98 104,1 98,3 96,65 Haziran 98,7 94,8 101,5 95,8 96,71 Temmuz 101,7 94,3 99,6 94,4 Ağustos 102,6 94,9 94,4 93,1 Eylül 104,3 95 95,6 95 Ekim 103,3 97,9 96,8 98,1 Kasım 101,5 97,6 95,4 97,2 Aralık 99,7 98,4 96,5 98,9 ???????

Kaynak: AA