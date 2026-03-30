Ekonomik Güven Endeksi Mart'ta D düştü

Ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 2,8 azalışla 97,9 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta 100,7 olan endeks, martta yüzde 2,8 gerileyerek 97,9 değerine indi.

Tüketici güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 85'e geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 3,9 düşüşle 100 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,5 azalışla 113,2 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2 düşüşle 113,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 gerileyerek 80,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde yaklaşık son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2022 2023 2024 2025 2026 Ocak 102,6 99,9 99,6 99,7 99,4 Şubat 99,7 99,4 99,2 99,2 100,7 Mart 96,6 99,3 100,4 100,8 97,9 Nisan 96 102,8 99,3 96,5

Mayıs 98,3 104,2 98,4 96,5

Haziran 95 101,7 95,9 96,5

Temmuz 94,5 99,7 94,3 96,1

Ağustos 95,1 94,5 93,1 97,7

Eylül 95,1 95,7 95 97,7

Ekim 98 96,8 98,1 98

Kasım 97,7 95,5 97,1 99,3

Aralık 98,6 96,5 98,8 99,4



Kaynak: AA