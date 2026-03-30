Ekonomik Güven Endeksi Mart'ta D düştü

30.03.2026 10:24
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta 100,7 olan endeks, martta yüzde 2,8 gerileyerek 97,9 değerine indi.

Tüketici güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 85'e geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 3,9 düşüşle 100 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,5 azalışla 113,2 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2 düşüşle 113,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 gerileyerek 80,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde yaklaşık son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20222023202420252026
Ocak102,699,999,699,799,4
Şubat99,799,499,299,2100,7
Mart96,699,3100,4100,897,9
Nisan96102,899,396,5
Mayıs98,3104,298,496,5
Haziran95101,795,996,5
Temmuz94,599,794,396,1
Ağustos95,194,593,197,7
Eylül95,195,79597,7
Ekim9896,898,198
Kasım97,795,597,199,3
Aralık98,696,598,899,4
Kaynak: AA

