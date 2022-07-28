Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı! Bir önceki aya göre gerileme var - Son Dakika
Üye Girişi

Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı! Bir önceki aya göre gerileme var

28.07.2022 10:24
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı! Bir önceki aya göre gerileme var

Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verileri açıklandı. Endeks haziran ayında 93,6 iken temmuz ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 93,4'e düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi haziran ayında 93,6 iken temmuz ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 93,4'e geriledi.

Bir önceki aya göre temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 102,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında azalarak 113,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 7,4 oranında artarak 68 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 85 değerini aldı.

YORUMLAR
500
Linyit üretimi Mayıs ayında yüzde 3 azaldı Linyit üretimi Mayıs ayında yüzde 3 azaldı Ekonomik güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 azalarak 93,4 oldu Ekonomik güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 azalarak 93,4 oldu
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı! Bir önceki aya göre gerileme var - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:29 Fenerbahçe taraftarının skandal 'Vladimir Putin' tezahüratı dünyanın gündeminde!
10:24 Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı! Bir önceki aya göre gerileme var
09:52 Bebeklerini doğmadan kaybetmişlerdi! Murat Yıldırım ve İman Elbani çiftinin bebek beklediği öne sürüldü
09:49 Hindistan'da aynı şırıngayla 30 öğrenciye koronavirüs aşısı yapıldı: Bana sadece bir tane verildi
09:40 İnternette şikayet edilen reklamlar için yeni dönem
09:43 AK Partili il başkanı önünde esas duruşa geçen askerler tepki çekti! Valilik soruşturma başlattı
09:25 Ümit Özdağ, "Buraya Türklerin girmesi yasak" dediği gazinonun sahibi Türk çıkınca paylaşımını sildi
09:22 Rus siyasetçiden gündem yaratan harita: Ukrayna, 4 ülke arasında bölüşüldü
09:13 ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentilerden daha fazla azaldı
09:03 10 yıldır ürettiği sebzeleri ihtiyaç sahiplerine bedava dağıtıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 10:35:07. #1.13#
SON DAKİKA: Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı! Bir önceki aya göre gerileme var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement