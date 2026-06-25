Ekonomik Kalkınma İçin Toplumsal Huzur Önemli - Son Dakika
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Ekonomik Kalkınma İçin Toplumsal Huzur Önemli

Ekonomik Kalkınma İçin Toplumsal Huzur Önemli
25.06.2026 14:42
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Tecelli, Türkiye'nin kalkınması için toplumsal huzur ve ortak aklın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını sürdürülebilir hale getirebilmesi için toplumsal huzur, birlik ve ortak akıl anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Güçlü bir ekonomi ve rekabetçi bir sanayi için yatırım, teknoloji ve üretimin yanı sıra toplumsal istikrarın da büyük önem taşıdığını ifade eden Tecelli, Türkiye'nin üretim kapasitesi, girişimcilik potansiyeli ve genç nüfusuyla önemli avantajlara sahip olduğunu vurguladı. Tecelli, "Bu potansiyelin tam anlamıyla ortaya çıkabilmesi için toplumun tüm kesimlerinin ortak hedefler etrafında birleşmesi gerekiyor. Ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından biri toplumsal barıştır. Ülke içinde huzur ve güven ortamının güçlenmesi, yatırımın ve üretimin de önünü açacaktır" dedi.

"Darbeler ve istikrarsızlık dönemleri ülkeye ağır bedeller ödetti"

Türkiye'nin geçmişte yaşanan darbeler, muhtıralar ve siyasi istikrarsızlık süreçlerinden olumsuz etkilendiğini belirten Tecelli, "1960 darbesinden başlayarak yıllar boyunca yaşanan demokrasi dışı müdahaleler ülkemizin enerjisinin önemli bir bölümünü tüketti. Gelişmiş ülkelerin başarı hikayelerine baktığımızda, uzun vadeli istikrarın ve toplumsal uzlaşının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"Ruanda örneği birlik ve huzurun önemini gösteriyor"

Toplumsal barışın ekonomik kalkınmadaki rolüne dikkat çeken Tecelli, geçmişte büyük acılar yaşayan Ruanda'nın bugün ulaştığı noktaya işaret ederek, "Ruanda, yaşadığı ağır travmaların ardından toplumsal birlik anlayışını güçlendirerek önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Bugün yatırım çeken, sanayisini geliştiren ve güvenli yapısıyla öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Bu örnek bize huzur, birlik ve ortak hedeflerin ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biri olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye çok daha büyük ekonomik başarı hikayeleri yazacaktır"

Türkiye'nin küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşabilmesi için toplumun tüm kesimlerinin ortak bir gelecek vizyonunda buluşmasının önemine değinen Tecelli, "Sanayimizin büyümesi, ihracatımızın artması ve gençlerimize daha fazla istihdam oluşturabilmemiz için toplumsal dayanışmayı güçlendirmeli, huzur ve istikrar ortamını korumalıyız. Türkiye bunu başardığında çok daha büyük ekonomik başarı hikayeleri yazacaktır" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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