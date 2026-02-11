Ekonomist Doç. Dr. Semra Şahin: Altın fiyatları kısa vadede çok hızlı yükselmeyecek - Son Dakika
11.02.2026 16:58
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Boğa Şahin, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Enflasyon beklentilerinden altın ve gümüş fiyatlarına, ABD dolar politikasından emtia piyasalarındaki risklere kadar birçok başlıkta dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Şahin, "Altın fiyatları kısa vadede çok hızlı yükselmeyecek" dedi.

Ekonomide enflasyonla mücadele, altın ve gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel para politikaları tartışılmaya devam ederken, Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Boğa Şahin, Haberler.com ekranlarında piyasaların seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"YIL SONUNDA YÜZDE 30'LARA YAKIN ENFLASYON BEKLİYORUM"

Türkiye ekonomisinde enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Semra Boğa Şahin, "Yıl sonunda yüzde 30'lara yakın enflasyon bekliyorum" ifadelerini kullandı. Şahin, mevcut ekonomik politikaların etkilerinin yılın ikinci yarısında daha net hissedileceğini belirtti.

"ALTIN VE GÜMÜŞ ÇOK ANİ YÜKSELMİŞTİ, SERT BİR DÜŞÜŞ BEKLİYORDUK"

Altın ve gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkat çeken Şahin, "Altın ve gümüş çok ani yükselmişti, sert bir düşüş bekliyorduk" dedi. Altındaki yükselişin yeni olmadığını vurgulayan Şahin, "Altındaki yükseliş 2021 yılından beri kademeli olarak devam ediyordu" ifadelerini kullandı. Buna rağmen altın fiyatlarının kısa vadede çok hızlı yükselmeyeceğini düşündüğünü belirtti.

"ALTIN VE GÜMÜŞ EŞ DEĞER TUTULAMAZ"

ABD'nin dolar politikasına da değinen Şahin, "ABD doların değerini düşürmek istiyor" diyerek küresel para piyasalarına işaret etti. Gümüş yatırımcılarının yaşadığı kayıplara dikkat çeken Şahin, "Gümüş yüzde 50'ye yakın bir zarara neden oldu" dedi. Altın ve gümüşün aynı kategoride değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Altın ve gümüş eş değer tutulamaz" ifadelerini kullandı.

