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Ekonomist İslam Memiş, dolarda yükseliş için tarih verdi: 3-4 ay bekleyecek diyenlere inanmayın - Son Dakika

Ekonomist İslam Memiş, dolarda yükseliş için tarih verdi: 3-4 ay bekleyecek diyenlere inanmayın

29.12.2021 08:54
Ekonomist İslam Memiş, dolarda yükseliş için tarih verdi: 3-4 ay bekleyecek diyenlere inanmayın

Dolardaki sert düşüşü önceden bilen ekonomist İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi. "Bu düşüşler kalıcı değil!" diyen Memiş, "kanmayın" dedi.

20 Aralık'ta doların çökeceğini saatler öncesinden bilen İslam Memiş'ten yeni tahminler geldi. "3 Ocak'ta ne olacak? Yeni bir fırtına mı geliyor?" diye soran İslam Memiş, 3 Ocak'ta hiçbir şey olmayacağını belirtip yüksekten altın ve dolar alanları ilgilendiren tahminler yaptı.

İşte İslam Memiş'in Youtube hesabından yaptığı o tahminlerden satır başları...

DİBİ BENİM DEDEM DE BULAMADI, BOŞUNA BEKLEMEYİN!

"Bundan sonra çok düşük fiyattan altın ve döviz almayı beklemeyin...

"Eee ben dipten alacağım" diye bekleyenlere sesleniyorum; dibi benim dedem de bulamadı. Boşuna dip aramayın..."

ENFLASYONUN YÜKSEK GELECEĞİNİ HERKES BİLİYOR

"3 Ocak meselesine gelirsek... Piyasa uçacak kaçacak, dolar 22 lira olacak, gram altın 1500 lira olacak diye uçup kaçıyorlardı... Tokadı yiyip oturdular...

Şimdi de 3 Ocak gelince göreceğim ben sizi diyorlar... İyi de ne olacakmış 3 Ocak'ta... Enflasyon rakamı açıklanacak... Eeee... Enflasyon yüksek gelecekmiş... Evet yüksek gelecek...O zaman dolar ve altın uçacakmış..."

"BU DÜŞÜŞLER SON DÜŞÜŞLER FIRSATI KAÇIRMAYIN!"

"Arkadaşlar kanmayın, tuzağa gelmeyin... Bu düşüşler son düşüşler. Bu fırsatı kaçırmayın...

Bu düşüşler kalıcı değil!.. Ceylan çok zıplama avlarlar seni bu piyasada...

Dolarda 12.50 lira seviyesi direnç seviyesi. O direnç kırılırsa o zaman 13.70-14.50 lira seviyesini bekleyebilirsiniz..."

"18 LİRADAN DOLAR, 1000 LİRADAN ALTIN ALANLAR 3 AYI BULMAZ..."

"17-18 liradan dolar alanlar 3-4 ay bekleyecek diyenlere de inanma... Bana göre o kadar da beklemeyecekler...

15 liradan dolar aldım, 1000 liradan gram altın aldıysan koy kenara bekle, bir ay bekle, 2 ay bekle ve gör..."

"GEÇEN SENE DİP YAPINCA KAFAYI VURANLARA NE OLDU?"

"Geçen sene 540 liradan gram altın alanlar 397 liraya düşünce kafalarını duvarlara vuruyorlardı... E sonra ne oldu? 1060 lira oldu... Altının düştüğünü gördün mü sen?..

Geçen sene 8.80 liradan dolar alanlar kafalarını oradan oraya vuruyor, ah vah ediyorlardı... Ne oldu sonra?.. 18 lira oldu...

Kendinizi boyuna harap etmeye gerek yok...

Düşmez kardeşim düşmez..."

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İslam Memiş, Altın, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomist İslam Memiş, dolarda yükseliş için tarih verdi: 3-4 ay bekleyecek diyenlere inanmayın - Son Dakika Ekonomi


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