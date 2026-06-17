Ekonomist Mustafa Aşkın: Yaz sonu gram altında 8 bin TL'li rakamları görebiliriz - Son Dakika
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Ekonomist Mustafa Aşkın: Yaz sonu gram altında 8 bin TL'li rakamları görebiliriz

Ekonomist Mustafa Aşkın: Yaz sonu gram altında 8 bin TL\'li rakamları görebiliriz
17.06.2026 09:09
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Ekonomist Mustafa Aşkın, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. ABD-İran arasında sağlanan uzlaşmanın altın piyasalarına etkisini değerlendiren Aşkın, kısa vadede ons altında 4.500 dolar seviyelerinin görülebileceğini belirtti. Yaz sonuna kadar sert bir yükseliş beklemediğini söyleyen Aşkın, uygun şartların oluşması halinde sonbaharın sonunda gram altında 8 bin TL'li seviyelerin yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti.

Ekonomist Mustafa Aşkın, Haberler.com yayınında altın piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. ABD- İran uzlaşması, merkez bankalarının politikaları ve FED'in faiz kararına ilişkin görüşlerini paylaşan Aşkın, yatırımcıları ani fiyat hareketlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"ALTINDA 4.500 DOLARLARI GÖRÜRÜZ"

ABD ve İran arasında sağlanan uzlaşmanın ardından piyasalardaki risk algısının değiştiğini belirten Mustafa Aşkın, savaş döneminde büyük kurumların nakit ihtiyacı nedeniyle altın satışına yöneldiğini söyledi. Merkez bankalarının yeniden alım tarafına geçtiğini ifade eden Aşkın, "4.450-4.500 dolarlara kadar kısa vadede gidebilir. Orta vadede ise jeopolitik risklere ve nakit ihtiyacına bağlı olarak dalgalanacaktır. 4.500 dolarları görürüz" dedi.

"YAZ SONUNA KADAR ÇOK SERT BİR YÜKSELİŞ BEKLEMİYORUM"

Altının önceki yıllardaki kadar hızlı yükselmeyebileceğini dile getiren Aşkın, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Yaz döneminde olağanüstü bir gelişme yaşanmaması halinde piyasada sakin bir görünüm beklediğini belirten Aşkın, "En azından bu yazın sonuna kadar çok sert bir yükseliş beklemiyorum. Serinkanlı bir takibe tabi olması gerekiyor yatırımcının" ifadelerini kullandı.

"SONBAHARIN SONUNA DOĞRU 8 BİN TL'Lİ RAKAMLARI GÖREBİLİRİZ"

FED'in olası faiz indirimlerinin altın fiyatlarını destekleyebileceğini söyleyen Aşkın, sonbahar aylarının kritik olacağını vurguladı. ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın politikalarının yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Aşkın, "Eğer faiz indirimi ve gevşeme sinyali alınırsa değerli metaller daha yukarı gidebilir. Dolar kurunun seyrine bağlı olarak sonbaharın sonuna doğru gram altında 8 bin TL'li rakamları yeniden görebiliriz" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Aşkın, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomist Mustafa Aşkın: Yaz sonu gram altında 8 bin TL'li rakamları görebiliriz - Son Dakika

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