Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: FED'in faizleri indirmesi dolarda artış doğuracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: FED'in faizleri indirmesi dolarda artış doğuracak

Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: FED\'in faizleri indirmesi dolarda artış doğuracak
21.08.2025 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Erdoğan, hükümetin memurlara sunduğu zam teklifinden altın fiyatlarındaki dalgalanmalara, faiz indirimlerinden konut fiyatlarına kadar ekonomide öne çıkan başlıkları değerlendirdi.

Ekonomi gündemine dair önemli açıklamalar yapan Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Haberler.com canlı yayınında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Erdoğan, altın yatırımlarına dair uyarılarda bulunurken, FED'in faiz kararlarının Türkiye ekonomisine etkisini de anlattı.

"ALTIN FİYATLARI NEREYE GİDERSE GİTSİN BÜTÜN PARAMIZI ALTINA BAĞLAMAMALIYIZ"

Altına olan yoğun ilgiyi yorumlayan Erdoğan, yatırımcıların tüm varlıklarını tek enstrümana bağlamasının riskli olduğuna işaret etti. "Her an finansal şok olma riski var" diyerek çeşitlendirmenin önemini vurguladı.

"FAİZLER DÜŞTÜKÇE KONUT FİYATLARI DAHA DA ARTACAK"

Konut piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, faiz indirimlerinin krediye erişimi kolaylaştıracağını belirtti. Bu durumun talebi artıracağını ve konut fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini söyledi.

Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: FED'in faizleri indirmesi dolarda artış doğuracak

"FED'İN FAİZLERİ İNDİRMESİ DOLARDA ARTIŞ DOĞURACAK"

Uluslararası gelişmeleri de yorumlayan Prof. Dr. Erdoğan, FED'in faiz indirimlerinin Türkiye ekonomisi üzerinde doğrudan etkileri olacağını belirtti. "FED faizleri düşürürse Türkiye'de kurlar üzerinde yükselme etkisi yaratacaktır" sözleri dikkat çekti.

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: FED'in faizleri indirmesi dolarda artış doğuracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
TBMM önünde ’Beyaz Toros’ yakan kişi tutuklandı TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakan kişi tutuklandı
Memur zammı için son dönemece girildi Bakan Işıkhan’dan milyonlara mesaj var Memur zammı için son dönemece girildi! Bakan Işıkhan'dan milyonlara mesaj var
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi
CHP’den AK Parti’ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir

07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
07:30
Cumhur Reyonu projesi geliyor Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek
Cumhur Reyonu projesi geliyor! Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 09:30:38. #7.13#
SON DAKİKA: Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: FED'in faizleri indirmesi dolarda artış doğuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.