Ekonomistler TCMB'den 250 Baz Puan Indirim Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomistler TCMB'den 250 Baz Puan Indirim Bekliyor

Mart ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek %42,5'e çekmesi öngörülüyor.

28.02.2025 16:16
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AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 6 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ekonomistler TCMB'den 250 Baz Puan Indirim Bekliyor - Son Dakika

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