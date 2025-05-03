Türk ekonomisi kritik veriye odaklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk ekonomisi kritik veriye odaklandı

Türk ekonomisi kritik veriye odaklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), pazartesi günü piyasaların yakından beklediği Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ekonomistler, enflasyon konusunda yeni beklentilerini açıkladılar. Son iktisadi gelişmeler ışığında ekonomistler açıklanacak enflasyon oranı için yüzde 3,24 tahmininde bulundu.

03.05.2025 12:14
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Ekonomide gözler pazartesi günü açıklanacak Nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. Altın, borsa ve döviz fiyatlarını etkilemesi beklenen enflasyon rakamına ilişkin son analizler ve değerlendirmeler de ortaya çıkıyor. Anadolu Ajansı'nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 3,24

Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,24 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,75 ile yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24) bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk ekonomisi kritik veriye odaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ankara21:
    sadece algı yönetimi, millet pazara gidemiyor 9 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    3.24 mü en az 7.24 aylık enflasyon 9 0 Yanıtla
  • null:
    Her şey Temmuz zamları için altyapı hazırlığı. 3 0 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    ekonomi diye bir şey kalmadı fakiri daha çok fakir senginide daha çok zengin ettiniz alın size ekonomi bu toplum hak ediyor umarım 1 250? olur 25 yıllık serüvenin 25 yılda devam etmesini dilerim bu toplumun hak ettiği gibi yönetilmeye devam etsin başarılı akp 2 0 Yanıtla
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