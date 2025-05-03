Ekonomide gözler pazartesi günü açıklanacak Nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. Altın, borsa ve döviz fiyatlarını etkilemesi beklenen enflasyon rakamına ilişkin son analizler ve değerlendirmeler de ortaya çıkıyor. Anadolu Ajansı'nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,24 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,75 ile yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24) bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyor.
Son Dakika › Ekonomi › Türk ekonomisi kritik veriye odaklandı - Son Dakika
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