Türk ekonomisi kritik veriye odaklandı

Umut Ürgün:

ekonomi diye bir şey kalmadı fakiri daha çok fakir senginide daha çok zengin ettiniz alın size ekonomi bu toplum hak ediyor umarım 1 250? olur 25 yıllık serüvenin 25 yılda devam etmesini dilerim bu toplumun hak ettiği gibi yönetilmeye devam etsin başarılı akp