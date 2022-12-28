Canlı yayında İmamoğlu'na zor soru! 3 yıl önceki ulaşım vaatleri hatırlatıldı, Başkan, kaçamak cevap verdi - Son Dakika
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Canlı yayında İmamoğlu'na zor soru! 3 yıl önceki ulaşım vaatleri hatırlatıldı, Başkan, kaçamak cevap verdi

28.12.2022 17:54
Canlı yayında İmamoğlu'na zor soru! 3 yıl önceki ulaşım vaatleri hatırlatıldı, Başkan, kaçamak cevap verdi

Ekrem İmamoğlu, İBB hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir basın toplantısı düzenlendi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na 2019 seçimleri öncesi yaptığı "Ulaşım ucuzlayacak" vaadi hatırlatılarak "2022'nin başından bu yana ulaşıma yüzde 80 zam yapıldı. Ulaşıma dair verdiğiniz vaatleri yerine getirmeyi planlıyor musunuz?" soruldu. İmamoğlu bu soruya yanıt vermeyerek "Şu anda farklı bir konuyu konuşuyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu terörle iltisaklı personellerin işe alınması hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin basın açıklaması yaptı. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na çok konuşulacak bir soru soruldu.

ULAŞIM VAATLERİNİ YERİNE GETİRMEYİ PLANLIYOR MUSUNUZ?

Toplantıya katılan gazeteci İmamoğlu'na "Seçim beyannamenizde ulaşımın öğrencilere ücretsiz olunacağı söyleniyordu. Sizin de seçim vaatleri İstanbullunun ulaşıma harcadığı parayı azaltmak var. Ancak 2022'nin başından bu yana ulaşıma yüzde 80 zam yapıldı. Ulaşıma dair verdiğiniz vaatleri yerine getirmeyi planlıyor musunuz?" sorusunu sordu.

CEVAP VERMEDİ

Muhabirin sorduğu soruya cevap vermeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hanımefendi basın mensubumuzu ulaşımla ilgili başka bir platformda ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Şu anda farklı bir konuyu konuşuyoruz" şeklinde konuştu.

YENİ YILDA ZAM GELİYOR

Dün İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29, servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam geldi. Toplu ulaşımda tam bilet 9.90 TL'ye; minibüs indi bindi ücreti ise 7 TL'ye çıktı. Taksilerde ise kısa mesafe ücreti 40 lira oldu. Öğrenci servislerine gelen zamlar dışındaki diğer zamlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

"ULAŞIM KESİNLİKLE UCUZLAYACAK"

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB seçimi öncesi yaptığı bir konuşmada İstanbul'da hane halkı giderlerinin en büyük paylardan birini ulaşım masraflarının oluşturduğunu söyleyerek, "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak" vaadinde bulunmuştu.

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Son Dakika Ekonomi Canlı yayında İmamoğlu'na zor soru! 3 yıl önceki ulaşım vaatleri hatırlatıldı, Başkan, kaçamak cevap verdi - Son Dakika


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