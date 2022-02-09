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Eksim Elektrik'ten 9 bin 150 noktada elektrik satışı - Son Dakika

Eksim Elektrik'ten 9 bin 150 noktada elektrik satışı

09.02.2022 12:16
Eksim Elektrik'ten 9 bin 150 noktada elektrik satışı

Yurt içinde 81 ilde 9 bin 150 noktada serbest tüketicilere elektrik satışı yapan Eksim Elektrik, 2021 yılında serbest tüketiciler, ikili anlaşma ve EPİAŞ piyasalarında toplam 1.8 milyar KiloWattsaat (kWh) elektrik satışı gerçekleştirdi.

Yurt içinde 81 ilde 9 bin 150 noktada serbest tüketicilere elektrik satışı yapan Eksim Elektrik, 2021 yılında serbest tüketiciler, ikili anlaşma ve EPİAŞ piyasalarında toplam 1.8 milyar KiloWattsaat (kWh) elektrik satışı gerçekleştirdi. 2021 yılında artan satışlara bağlı olarak şirket cirosu önceki yıla göre yüzde 66 artarak, yaklaşık 1 milyar 246 milyon liraya yükselti.

Eksim Holding bünyesinde 2011 yılında kurulan ve elektrik toptan satışı ile perakende ticareti yapan Eksim Elektrik, Türkiye'nin 81 ilinde 800 belediye bölgesinde elektrik satışı yapıyor. Yurt içinde 9 bin 150 noktada elektrik satışı yapan şirket, geçen yıl grubun Gürcistan'da faaliyet gösteren hidroelektrik santralinde üretilen elektriği sınır ötesi ticaret yoluyla yurt içi piyasaya sunmaya başladı.

Eksim Elektrik tarafından verilen bilgiye göre, 2021 yılında 9 bin civarında serbest tüketiciye yaklaşık 515 milyon kWh elektrik satışı yapıldı. Bu kapsamda ülke genelindeki 21 dağıtım bölgesinde 81 ildeki 850 belediye ile ortak çalışma yürütüldü. 2021 yılında artan satışlara bağlı olarak şirket cirosu önceki yıla göre yüzde 66 artarak, yaklaşık 1 milyar 246 milyon liraya yükseldi.

Geçen yıl holding bünyesindeki 626 MW olan yenilenebilir enerji portföyünün ve üretilen 1,67 milyar kWh civarındaki elektriğin ticareti ve raporlama süreçleri gerçekleştirildi. İkili anlaşma, gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve dengeleme gün içi piyasalarında aktif ticaret gerçekleştirildi.

Portföyün büyük kısmı yenilenebilir enerjiden oluşuyor

Eksim Elektrik Ticaret Müdürü Birol Henden, satışı yapılan elektriğin büyük bölümünün yenilenebilir enerjiden oluştuğuna dikkat çekerek, "Portföyümüzün önemli bir bölümünü grubumuz bünyesindeki yenilenebilir enerji şirketimiz tarafından üretilen temiz enerji oluşturuyor. Ayrıca serbest tüketici aboneliği kapsamında 21 dağıtım şirketinin tamamıyla çalışıyoruz. Portföyünde 81 il bulunan, 850 belediye bölgesinde müşteriye sahip sayılı ticaret firmalarından biriyiz. Portföyümüzde bulunan 9 bin üzeri sayaca satış ve satış sonrası hizmet sunuyoruz" dedi.

Eksim Elektrik önümüzdeki yıllarda da özelikle santral yönetimi alanında çalışmalarınıı büyüterek grup içi ve grup dışı hizmetleri sunmayı planladığı ifade edildi. - DİYARBAKIR

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Türkiye, Enerji, Kwh, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eksim Elektrik'ten 9 bin 150 noktada elektrik satışı - Son Dakika Ekonomi


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