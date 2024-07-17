Eksim Enerji CEO'su: Yenilenebilir Enerji Arttıkça Depolama İhtiyacı da Artacak

Ekonomi

Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretim portföyünde daha fazla yer alması için depolamanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarı artışıyla eş zamanlı olarak depolama sistemlerine olan ihtiyaç artıyor." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akbay, yenilenebilir enerjinin gelişiminde enerji depolama ve pil teknolojilerinin oynadığı kritik role dikkati çekti.

Akbay, yenilenebilir enerji kaynaklarının aralı üretim doğasının elektriğin depolanmasının önemini artırdığının altını çizerek, yenilenebilir enerji dönüşümünün aynı zamanda refah ve kalkınma için temel bir yapıtaşı olduğunu vurguladı.

Söz konusu bu dönüşümün, gelişmiş piyasalarda uygulanan karbon vergi rejimi ve çevresel sürdürülebilirlik prensiplerinin uygulanmasıyla hızlandığını ifade eden Akbay, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim rejiminden dolayı, arz güvenliğini sağlamak ve enerjiyi kaliteli bir şekilde tüketicimize ulaştırmak için depolama çözümlerine ihtiyaç duyuyoruz. Elektrik enerjisinin depolanması için günümüzde pil olarak bildiğimiz elektrokimyasal bataryalar öne çıkıyor. Bunlara ek olarak pompaj depolamalı hidroelektrik santraller, kinetik enerji depolayan mekanik çarklar ve hidrolik prensipleriyle çalışan mekanik enerji saklama düzenekleri de kullanılıyor. Böylelikle, doğadan aldığımız güçle ürettiğimiz temiz enerjiyi uzun süreli saklayabiliyor, ihtiyaç anında eksik enerjiyi tamamlıyor veya anlık tüketimin üretimden düşük olması halinde enerjiyi depolayarak tüketicilere sürekli ve ekonomik enerji tedariki sağlıyoruz, rüzgarımızı, güneşimizi, suyumuzu israf etmeden elektrik olarak saklıyoruz."

"Yenilenebilir enerji arttıkça depolama ihtiyacı artacak"

Akbay, enerji talebine kesintisiz karşılık verilmesi ve bu karşılığın kaliteli olması için depolama sistemlerine olan ihtiyacın altını çizerek, "Depolama hizmetinin büyüklüğü, ısınma, ulaşım, veri merkezleri ve sanayi üretiminde elektrifikasyona geçiş ile tüketicinin enerji talebine elektriğin kullanım zamanındaki esneklik talebine bağlıdır. İletim ve dağıtım sisteminin kaliteli yönetimiyse, elektrik enerjisinin anlık tüketimine ve üretim fazlası varsa depolanmasına bağlıdır, çünkü üretimi kısmak her zaman bir kapasite ve verim kaybı doğurur." bilgisini paylaştı.

Depolama sistemlerinin atıl kalmaması için anlık ve orta vadeli depolamaların dengeli olarak sisteme dahil edilmesinin esas olduğunu aktaran Akbay," Bu kapsamda peyderpey olmak kaydıyla iletim ve dağıtım şebekesinin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda depolama sistemi devreye girecektir. Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarının artışı elektrik enerjisi depolama sistemlerinin artışını hızlandıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Akbay, enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının, enerji talebine kaliteli ve zamanında cevap verme konusunda kritik bir rol üstlendiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Ağırlıklı olarak ithal edilerek cari açığı artıran kömür, petrol, doğalgaz gibi kaynaklar, artık yalnızca şebekenin yenilenebilir kaynaklardan yeterli tedarik sağlayamadığı anlarda enerji ihtiyacını karşılamak için devreye girmeli, zor gün desteği kimliğinde sıcak veya soğuk kapasite yedek olarak saklanmalı ve gerektiğinde enerjinin kalitesine destek amacıyla kullanılmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini o kadar artırmalıyız ki fosil yakıtların yakılması kaynaklı karbon salımını ortadan kaldırmamız mümkün olsun. Yenilenebilir enerji üretiminde devreye alınacak depolama tesisleri, tüketiciye kaliteli ve uygun maliyetli enerjiyi ulaştırmada önemli katkı sunarak enerji güvenliğini artıracak."