Eksim Genç Enerji 5. Dönem Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Eksim Genç Enerji 5. Dönem Başvuruları Başladı

Eksim Holding'in yeni mezunlar için işe alım programı Eksim Genç Enerji'nin 5. dönemi başladı.

13.01.2025 16:21
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Eksim Holding'in genç yetenekleri iş dünyasına kazandırmayı hedefleyen yeni mezun işe alım programı Eksim Genç Enerji'nin 5. dönem başvuruları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, katılımcılara, enerji ve gıda gibi stratejik sektörlerde deneyim kazanma ve eğitimlerle yetkinliklerini geliştirme fırsatı sunan programın başvuruları 28 Şubat'a kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Holding İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet Fatih Korkut, genç yeteneklere iş fırsatının ötesinde, geniş bir vizyon ve gelişim odaklı bir yolculuk sunduklarını belirterek, "Katılımcılar hem teorik hem de uygulamalı olarak birikim kazanırken profesyonel yaşamlarına güçlü bir başlangıç yapma imkanı elde ediyor" ifadesini kullandı.

Programın 5. dönemi, 2000 ve sonrasında doğmuş, üniversite son sınıf öğrencileri, yeni mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ile 1 yıldan az iş deneyimine sahip adayları kapsıyor. Başvuru sürecinin ardından adaylar için teorik ve pratik eğitimlerin başlaması planlanıyor.

Korkut, katılımcıların yenilenebilir enerji, gıda, elektrik dağıtım ve elektrikli araç şarj istasyonu sektörlerinde teorik ve uygulamalı olarak birikim kazanırken profesyonel yaşamlarına güçlü bir başlangıç yapma imkanı elde ettiklerine dikkati çekerek, "İstihdamın yanı sıra yetenek gelişimi ve kariyer yönetimine yönelik çok katmanlı bir deneyim sunan programımızı, genç arkadaşlarımızı iş dünyasının sürekli değişen gereksinimlerine uyumlu bir şekilde hazırlamak için her dönem zenginleştirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu programla 2021'den bu yana birçok gencin iş hayatına Eksim Holding çatısı altında başladığını belirten Korkut, "Bu yıl programa katılacak genç arkadaşlarımızı 6 aylık kapsamlı bir oryantasyon süreci bekliyor. Katılımcılar, LinkedIn Learning üzerinden bireysel gelişimlerini destekleyip mentorluk programıyla profesyonel rehberlik alabilecek ve ideathon gibi yaratıcı etkinliklerle ekip çalışması becerilerini geliştirebilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

28 Şubat, Ekonomi, Eğitim, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eksim Genç Enerji 5. Dönem Başvuruları Başladı - Son Dakika

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