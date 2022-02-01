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Eksim Holding'de CFO pozisyonuna Bora Çermikli atandı - Son Dakika

Eksim Holding'de CFO pozisyonuna Bora Çermikli atandı

01.02.2022 13:59
Eksim Holding'de CFO pozisyonuna Bora Çermikli atandı

Türkiye'nin enerji alanında önde gelen gruplarından Eksim Holding'de CFO pozisyonuna enerji sektörünün deneyimli ismi Bora Çermikli atandı.

Türkiye'nin enerji alanında önde gelen gruplarından Eksim Holding'de CFO pozisyonuna enerji sektörünün deneyimli ismi Bora Çermikli atandı.

Enerji, gıda ve gayrimenkul alanlarındaki yatırımlarıyla Türkiye'nin önde gelen grupları arasında yer alan Eksim Holding'de CFO pozisyonuna Bora Çermikli atandı. Çermikli, holding ve bağlı tüm şirketlerde finansal faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu olacağı bildirildi. - DİYARBAKIR

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Gayrimenkul, Bora Füzesi, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eksim Holding'de CFO pozisyonuna Bora Çermikli atandı - Son Dakika Ekonomi


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