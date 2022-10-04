Ekvator Ginesi heyetinden Trabzon Liman Başkanlığı'na ziyaret - Son Dakika
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Ekvator Ginesi heyetinden Trabzon Liman Başkanlığı'na ziyaret

04.10.2022 17:16
Ekvator Ginesi heyetinden Trabzon Liman Başkanlığı'na ziyaret

Ekvator Ginesi Denizcilik Müsteşarı Olomo Eya Alejo Sema başkanlığındaki heyet, Trabzon Liman Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ekvator Ginesi Denizcilik Müsteşarı Olomo Eya Alejo Sema başkanlığındaki heyet, Trabzon Liman Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ekvator Ginesi Denizcilik Müsteşarı Olomo Eya Alejo Sema ve beraberindekileri kabul eden Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trabzon Limanı ve Albayrak Limancılık olarak Ekvator Ginesi ile bundan sonra çok daha iyi ilişkiler kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Heyeti, Trabzon ve Trabzon Limanı hakkında bilgilendiren Ermiş, Trabzon Limanı'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli limanlarından biri olduğuna işaret ederek, "Liman, uluslararası tarihi İpek Yolu üzerinde yer almıştır, Asya ile Avrupa arasında ve Rusya ile Ortadoğu arasında önemli bir köprü görevi üstlenmektedir." dedi.

Ermiş, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalardan sonra Trabzon Limanı'nın ticarette de önemli bir ivme kazanmaya başladığını belirterek, Trabzon Limanı'nın tecrübesini, Albayrak Grubu'nun limancılık faaliyeti içerisinde yurt dışına yaymaya devam edeceklerini kaydetti.

Ekvator Ginesi Denizcilik Müsteşarı Olomo Eya Alejo Sema da Trabzon'da çok güzel karşılandıklarını belirterek, daha iyi ilişkiler kuracaklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Ekvator Ginesi, Denizcilik, Trabzon, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekvator Ginesi heyetinden Trabzon Liman Başkanlığı'na ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ekvator Ginesi heyetinden Trabzon Liman Başkanlığı'na ziyaret - Son Dakika
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