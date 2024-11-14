El-Dabaa Nükleer Santrali'nde İlerleme - Son Dakika
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Ekonomi

El-Dabaa Nükleer Santrali'nde İlerleme

Rosatom, Mısır'daki El-Dabaa Nükleer Santrali'nin 4. güç ünitesi için kor tutucuyu teslim etti.

14.11.2024 12:18
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Mısır'da bulunan El-Dabaa Nükleer Santrali'nin 4. güç ünitesi için hazırlanan kor tutucuyu inşaat alanına ulaştırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kor tutucu bileşenlerini taşıyan gemi, ekimde Novorossiysk Limanı'ndan hareket etti. 4. güç ünitesinin inşaata öngörülen tarihten erken bir zamanda hazır olması sebebiyle, kor tutucu bileşenleri planlanan tarihten önce teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen El-Dabaa Nükleer Santrali İnşaat Projesi Direktörü Alexey Kononenko, teslim töreninde, kor tutucuyu teslim almalarının çok yakında 4. güç ünitesinin kor tutucu gövdesinin montajına başlayacakları anlamına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2023'te, 1. ve 2. ünitelerde kor tutucu montajlarını gerçekleştirdik, 2024'te ise 3. ünitedeki montajı tamamladık. Bu yıl 4. ünitede kor tutucunun montajını yaparak, Mısır'da bir nükleer santral inşa etme sürecimizin kararlılığını gösteriyoruz. Süreç göz önüne alındığında, yılda iki adet kor tutucu montajı yaparak ilerlediğimizi görüyoruz. Rosatom olarak, Mısır'daki ilk nükleer santralimizde bulunan 4 reaktörün inşaatını eş zamanlı olarak ve ileri teknolojiler ile güncel mühendislik çözümleri kullanarak başarıyla gerçekleştiriyoruz. VVER-1200 reaktör ünitelerinin inşası, Rosatom için köklü ve dolayısıyla deneyimli olunan bir süreç. Tekli projelerden sanayi tipi seri üretim inşaat metoduna başarıyla geçtik."

Mısır Nükleer Santraller İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Amgad El-Wakil, 4. ünite için kurumu uzun vadede gerçekleşebilecek nükleer ekipmanların kasımda, Dünya Enerji Günü'nde kurulacağını duyurdu.

El-Wakil, kor tutucunun santralin güvenlik sisteminin güçlendirilmesinde temel bir bileşen olduğunu vurgulayarak, bu ekipmanın Rusya'nın 3+ nesil reaktörlerine özgü bir güvenlik sistemine tabi olduğunu ve reaktör basamağının yanına konumlanarak santralin güvenliğini büyük ölçüde artırdığını belirtti.

Dördüncü ünite için reaktör kor tutucunun kurulmasının Mısır'daki "nükleer santral rüyasının" gerçeğe dönüşmesinde önemli bir kilometre taşını daha ifade ettiğini aktaran El-Wakil, "El-Dabaa Nükleer Santrali'ndeki dört ünite için de kor tutucu montajının tamamlanması, Mısır ve Rus iş birliğinin başarılı bir sonucu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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