Elazığ'a 20 Milyon Euro'luk Fabrika Yatırımı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'a 20 Milyon Euro'luk Fabrika Yatırımı

19.04.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKON Başkanı Akın, yeni fabrika yatırımının Elazığ'a istihdam ve kalkınma sağlayacağını söyledi.

Elazığ'a kazandırılacak olan 20 milyon Euro değerindeki fabrika yatırımını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren ASKON Elazığ Şube Başkanı Yavuz Akın, "Hayata geçirilecek bu önemli yatırım; üretim, istihdam ve bölgesel kalkınma açısından Elazığ'ımıza yeni bir ivme kazandıracaktır" dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı tarafından kente kazandırılacak 20 milyon Euro değerindeki fabrika şehirde bulunan iş adamları tarafından olumlu karşılandı. ASKON Elazığ Şube Başkanı Yavuz Akın yaptığı açıklamada, "AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Mahmut Rıdvan Nazırlı tarafından şehrimize kazandırılacak olan 20 milyon Euro değerindeki fabrika yatırımını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Teknova OSB bünyesinde hayata geçirilecek bu önemli yatırım; üretim, istihdam ve bölgesel kalkınma açısından Elazığ'ımıza yeni bir ivme kazandıracaktır. Yatırımın etaplar halinde ilerleyerek kısa sürede üretime geçecek olması, şehrimizin sanayi potansiyelinin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 17:28:28. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.