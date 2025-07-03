Elazığ'da 3 Projeye Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ'da 3 Projeye Destek

Elazığ\'da 3 Projeye Destek
03.07.2025 16:47
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Elazığ'da 2025 yılı için 3 projenin desteklenmesine dair imzalar atıldı. Eğitim ve danışmanlık planları var.

Elazığ'da 2025 yılı içerisinde desteklenmeye hak kazanan 3 proje, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından imzalandı.

Elazığ'da Fırat Kalkınma Ajansının uyguladığı 2025 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı 2. dönemi kapsamında Elazığ'da desteklenmeye hak kazanan üç projenin imza töreni gerçekleştirildi. Elazığ Valiliğinde gerçekleştirilen imza programında ilk proje Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 'Afet ve acil durumlarda görevli psiko-sosyal destek personeli eğitimi. Bu proje ile afet sonrası mağdurlara ve sahada görevli personele yönelik uygulamalı bir eğitim programı düzenlenecek. Eğitimlerde afet psikolojisi, travma sonrası destek, ikincil travmadan korunma, öz bakım ve iyileştirici grup çalışmaları gibi önemli konular ele alınacak. İkinci proje, Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü proje kapsamında ilin turizm potansiyelini sürdürülebilir ve paydaş odaklı bir şekilde geliştirmeye yönelik 6 aylık danışmanlık süreci sonunda, "Elazığ Turizm Master Planı" hazırlanacak. Bu süreçte kamu, özel sektör ve STK iş birliğiyle çalıştay düzenlenecek ve tüm ilçelerde saha ziyaretleri gerçekleştirilecek. Son projede ise Elazığ Su Ürünleri "Yapay zeka araçları desteğiyle AB ve TÜBİTAK, bu projede ise yapay zeka destekli uygulamalarla, AB ve TÜBİTAK destekli proje hazırlama eğitimleri verilecek. Eğitimler sonucunda enstitünün dijital araçlar eşliğinde yapay zeka araçlarını kullanarak proje yazma becerilerinin güçlendirilmesi hedeflenecek.

Atılan imzaların ardından açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Projelerin Elazığ'ımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne, Fırat Kalkınma Ajansına ve programın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Politika, Ekonomi, Eğitim, Turizm, Son Dakika

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