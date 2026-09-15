Elazığ'da 40 bin ton domates kurutulup ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor - Son Dakika
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Elazığ'da 40 bin ton domates kurutulup ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor

Elazığ\'da 40 bin ton domates kurutulup ABD ve Avrupa\'ya ihraç ediliyor
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Elazığ'da 4 bin dönüm alanda yetiştirilen ve yaklaşık 800 işçiyle toplanıp kurutulan 40 bin ton domates, başta ABD, Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor. Kurutulan domatesler hem yurtdışında hem de Elazığ pazarında satılarak kent ekonomisine katkı sağlıyor.

Elazığ'da üretilen mevsimlik işçilerin desteğiyle toplanıp kurutulan 40 bin ton domates, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD, Fransa ve İngiltere'ye gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Elazığ'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Alatarla köyünde 4 bin dönüm alana domates eken Mehmet Salih Kıran, yaklaşık 800 işçiyle hasada devam ediyor. İşçiler tarafından binbir emekle toplanan domatesler, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere tüm ülke pazarında yer alıyor. İç piyasanın yanı sıra toplanan domatesler bıçak yardımıyla ikiye bölünüyor ve tuzlanarak güneş altında kurumaya bırakılıyor. 40 bin ton rekolte beklenen kurutulan domatesler başta ABD, Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Yaklaşık 4 bin dönüme ekim yaptıklarını aktaran Ziraat Teknikeri İbrahim Yıldız, "Alatarla köyündeyiz. 4 bin dönüme 40 bin ton rekolte beklentimiz var. Burada günlük 800 işçi çalışıyor. Şehir merkezinden gelen işçiler de var yerleşik olarak gelenlerde var. Domates kesimi için 200 işçi sabah saat 05.00'da uyanıp geliyor. Diğer işçiler ise 07.00'da başlıyor. Burada üretilen domatesler genellikle Amerika tarafına gidiyor. Burada kurutulan domateslerle özel sos ve kahvaltılık yapılıyor. Elazığ ekonomisine de çok katkı sağlıyor. Kurutulan domatesler yurtdışına gönderildiği gibi aynı zamanda Elazığ pazarında da satılıyor. Şu anda domatesler elle kesiliyor. Makine ile verim kaybı olduğu için elle kesim daha uygun. Domatesler kesildikten sonra hemen tuzları atılıyor. Tuz atıldıktan sonra 6 gün kuruma sürecine bırakılıyor son olarak da topluyoruz. Üretilen domatesler, Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya ülkeleri başta olmak üzere buradan gönderiyoruz. Avrupa'da bu şekilde domates üretemiyorlar. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki lezzet hiçbir yok" dedi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İhracat, Ekonomi, Fransa, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da 40 bin ton domates kurutulup ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 40 bin ton domates kurutulup ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor - Son Dakika
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