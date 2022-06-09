Elazığ'da 45 derece altında salatalık hasadı - Son Dakika
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Elazığ'da 45 derece altında salatalık hasadı

09.06.2022 09:53

Elazığ'da 45 derece altında salatalık hasadı Elazığ'da merkeze bağlı Yurtbaşı köyünde 16 dönüm alan üzerinde kurulan serada salatalık hasadı başlarken, işçiler 45 derece sıcağın altında çalışmanın zorluğunu yaşıyor.

Elazığ'da 45 derece altında salatalık hasadı

ELAZIĞ - Elazığ'da merkeze bağlı Yurtbaşı köyünde 16 dönüm alan üzerinde kurulan serada salatalık hasadı başlarken, işçiler 45 derece sıcağın altında çalışmanın zorluğunu yaşıyor.

Merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde çiftçilikle uğraşan 2 çocuk babası Nahit Erbek, 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle 16 dönümlük alanda sera kurdu. 6 yıldır kurduğu serayı işleten Erbek, salatalık üretimi yapmaya başladı. Geçen sene kuraklıktan dolayı verim alamayan çiftçi Erbek bu sene artan sıcaklarla birlikte 45 derecenin altında salatalık hasadına devam ediyor. Geçen yıl kuraklıktan dolayı istediği gibi verim alamayan çiftçi Erbek, bu sene de fiyatların yüksek olduğunu, yetkililerin tanzim marketi açarak kendilerine destek olmalarını istedi.

16 dönüm kapalı alan serası olduğunu belirten salatalık yetiştiricisi Nahit Erbek, "Bunun 11 dönümünde salatalık kalan dönümde ise biber üretiyoruz. 1 aydan fazladır salatalık hasadı yapıyoruz. Bu yıl girdi fiyatları yükseldi, ama biz bunu yüksek fiyattan vermiyoruz. Öğleden sonra saat 15.00 ile 24.00 arasında çalışıyoruz. Burada sezonluk olarak ev halkı hariç 2 binin üzerinde işçi çalışıyor. Topladığımız ürünleri buradan hale gönderiyoruz. Halciler de komisyon karşılığında ürünlerimizi iç piyasaya satıyorlar. Bu sene fiyatlar geçen yıla göre 50 kuruş fazla ama girdi fiyatları da çok fazla arttı. Şu anda burada hava sıcaklığı serada olduğumuz için 45 derece, biz burada bu sıcağın altında çalışıyoruz. Maalesef üretici para kazanamıyor, üreticilerin dışında herkes para kazanıyor. Daha önce hükümetimiz sebze fiyatları pahalıydı diye tanzim mağazası açıyordu, şimdi de o tanzim mağazalarının açılarak çiftçiye destek sunulmasını istiyoruz. İklim şartlarından dolayı geçen yıla göre verimde düşüklük var. Gübre fiyatları zamlandığından dolayı gübre veremiyoruz. Salatalıklar da azot eksikliği var. Buraya her defasında 4 torba üre gidiyor. Maliyeti çok yüksek olduğu için alıp veremiyoruz" dedi.

Elazığ'da 45 derece altında salatalık hasadı
Elazığ'da 45 derece altında salatalık hasadı
Elazığ'da 45 derece altında salatalık hasadı
Elazığ'da 45 derece altında salatalık hasadı
Elazığ'da 45 derece altında salatalık hasadı
Elazığ'da 45 derece altında salatalık hasadı
Elazığ'da 45 derece altında salatalık hasadı
Elazığ'da 45 derece altında salatalık hasadı
Elazığ'da 45 derece altında salatalık hasadı

YORUMLAR
500
45 dakika boyunca hırsızlık yaptılar, kameraya el sallayarak oynadılar 45 dakika boyunca hırsızlık yaptılar, kameraya el sallayarak oynadılar İki kişi 45 günde 1 tane dokuyabiliyor İki kişi 45 günde 1 tane dokuyabiliyor
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da 45 derece altında salatalık hasadı - Son Dakika

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