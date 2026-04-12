Elazığ\'da Badem Bahçesi Umut Veriyor

12.04.2026 11:13
Elazığ'da atıl araziler badem bahçesine dönüştürüldü, bu yıl rekoltede artış bekleniyor.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü çevresinde tarım yapılamayan yaklaşık 1600 dönüm alanı 80 bin fidan dikerek badem bahçesine dönüştüren üreticilerin, ağaçlardaki çiçek yoğunluğu sayesinde yüksek rekolte beklentisi arttı.

Rakımı, iklimi ve toprak yapısıyla tarımsal üretime elverişli olan baraj gölü çevresinde sebze, tahıl ve üzümün yanı sıra son yıllarda badem yetiştiriciliği de yaygınlaştı.

Yörede yaşayan ve baraj gölü çevresinde atıl durumda olan kendilerine ait arazileri ve kiraladıkları Hazine'ye ait kullanılmayan arazileri, diktikleri fidanlarla badem bahçesine dönüştüren üreticiler, bu yıl rekoltede artış bekliyor.

Büyük emekle tarıma kazandırılan badem bahçelerinde bu yıl mevsimsel yağışların da etkisiyle ağaçlar bol çiçek açtı. Çiçeklenen ağaçlar doğaya renk katarken üreticiler için de bereketli bir hasat sezonunun müjdecisi oldu.

"Büyük bir heyecan içindeyiz"

Badem üreticilerinden orman mühendisi Bülent Gürgöz, AA muhabirine, Keban Baraj Gölü kıyısında yer alan Çatalharman köyündeki arazisinde ve kiraladığı alanda yaklaşık 10 yıldır badem yetiştirdiğini söyledi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünden bu yıl emekli olan Gürgöz, köyündeki arazisinin oldukça çorak ve verimsiz olduğunu ifade ederek, "Bu toprağı nasıl daha verimli hale getirebiliriz diye düşündüm. Arazimin yanında bulunan atıl alanı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden kiralayarak badem bahçesine dönüştürdüm. Şu an çiçeklerimiz açtı. Çiçeklerin bakımı için ilaçlama yapıyoruz. Büyük bir heyecan içindeyiz. Umarım bu heyecanımız devam eder. Herhangi bir aksilik olmazsa bu yıl iyi ürün bekliyoruz." dedi.

Yaklaşık 10 yılda arazisini üretime kazandırdığını anlatan Gürgöz, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle bekledikleri ürünü alamadıklarını belirtti.

Gürgöz, "Bu yıl çiçeklenme oldukça iyi. Üretim yaptığım 130 dönüm alandan 25 bin kilogram civarında rekolte bekliyorum. Bu yıl üründen inşallah memnun kalacağız. Geçen yılın zararını bu yıl kapatırım diye düşünüyorum." diye konuştu.

Bu üretim ile örnek olduklarını, komşu köylerde de badem yetiştiriciliğinin arttığını belirten Gürgöz, bölgedeki üreticilere teknik konularda de destek verdiğini aktardı.

Gürgöz, atıl arazilerin değerlendirilmesiyle hem üretim yapıldığını hem de ekonomiye katkı sağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu bölgede atıl arazi çok fazlaydı. Bu alanları badem ormanı yaparak değerlendirdik. Hem boş alan orman oldu hem de üretim yapılıyor. Ülkemize katma değer yarattık. Bu alanlarda tarla bitkileri yetişmiyordu. Badem en doğru tercihlerden biri oldu. Bölgede herkes memnun. Gençlere çağrım, dışarıya gitmeyin, siz toprağa bakarsanız toprak da size bakar."

"Bu yıl verimli bir sezon bekliyoruz"

Üreticilerden Selman Ünal da bahar döneminde ağaçların sağlıklı gelişimi için ilaçlama yaptıklarını anlattı.

Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıla göre çiçeklenme daha iyi. Bu durum bizi umutlandırdı. Mutlu bir telaş içindeyiz. Ağaçların bu kadar çiçeklenmesi bizlerde heyecan oluşturdu. Geçen yıl çok kötü bir sezon geçirdik. Bu yıl verimli bir sezon bekliyoruz."

Kaynak: AA

Çiftçilik, Ekonomi, Elazığ, Keban, Doğa, Son Dakika

