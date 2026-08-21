Elazığ\'da Bal Üretiminde Rekor Artış

Elazığ'da geçen kış etkili olan kar yağışı ve bahar aylarında görülen bol yağış, doğal floranın canlanmasını sağladı. Geçen yıl kovan başına 6 kilogram bal alan arıcılar, bu sene yaşanan yüzde 20'lik artışla birlikte 10 kilograma yakın rekolte bekliyor.

Elazığ'da geçen kış etkili olan kar yağışı ve ilkbahar aylarında görülen yeterli yağış, kentteki bitki örtüsünün canlanmasına katkı sağladı. Yağışların ardından özellikle ilkbahar döneminde çiçeklenmenin artmasıyla arıların nektar ve polen kaynaklarına erişimi kolaylaştı. Bu durum bal üretiminde de artış yaşanmasını sağladı. Geçen sene kovan başı 6 kilogram bal alan arıcılar, bu sene yüzde 20 artışla birlikte kovan başı 8-10 kilogram aralığında bal almaya başladı. Aynı zamanda yaşanan dengeli mevsimler sayesinde arı kolonilerinde de yüzde 20 artış yaşandığı bildirildi.

2026 yılının arıcılık sezonunun sonuna doğru yaklaştıklarını aktaran Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, "Şu anda arıcılarımızın emeğini ve üretimini hasat ettiği bir dönem içerisindeyiz. Bugün de burada üreticimizin hasadına dahil olduk. Dolayısıyla baktığımız zaman güzel bir sezon olarak görünüyor. Geçen yılla mukayese ettiğimizde, geçen yıl kovan başına yaklaşık 6 kilogram civarında bu bölgede rekolte oluşmuştu. Bu yıl, rekolte yaklaşık yüzde 20 civarında bir artış gösterdi. Kovan başına ortalama olarak 8-10 kilogramlık ürün bekliyoruz. Bu sadece üründe bir artış değil, sezonda meteorolojik olarak baktığımızda bölge bahar itibariyle çok güzel yağışlar aldı. Meteorolojik olaylar bölgedeki nektarlık bitkilere olumlu yansıdı. Dolayısıyla bölgede üretim noktasında bir artış söz konusu değil, aynı zamanda arıcılarımızın elinde bulunduğu canlı materyallerin de artışına sebebiyet verdi. Bölgemizde, bin 200 tane aktif üreticimiz var. Bu üreticilerimize ait, geçen yıl itibariyle mesleğe tabi olan 100 bin civarında bir kovanımız vardı. Bu yıl ise, baharın güzel geçmesi canlı materyalin artmasına sebebiyet verdi. Çünkü bölgemizde koloni verimliliği çok yüksek oldu. Dolayısıyla bizim burada yüzde 20 civarında bir koloni artışı oldu. Bununla beraber, ürünlerdeki artış ve rekolteyi de eklediğimiz zaman geçen yıla oranla arıcımızı güldürdü. Sürdürülebilirlikte kıymetli dediğimiz bir üretim sezonu geçirmiş bulunmaktayız. Bölgemizde hasat dönemi içerisindeyiz. Bölgenin ovadan tutun yukarıya doğru hasat dönemi 10-15 gün kadar sürecek. Şu an Elazığ bölgesi hasadın içerisinde ve Eylül'ün 10'una kadar bu süreç devam edecek" dedi.

"Yağışların her şeye olduğu gibi arıcılara da faydası oldu"

20 yıldır arı yetiştiriciliği yaptığını aktaran Emin Yaylaz, "2006 yılında 8 kovanla başladım. Şu anda aktif olarak 250 kovanla hizmet vererek müşterilerime organik bal üretiyorum. Balı Pirhasan dağında 2 bin rakımda geven ve kekik aromalı bölgelerinde doğal bir şekilde üretiyorum. Arı sezonluk olduğu için bazen gece de uyumayarak petek yapmak zorunda kalıyorum. Saat 06.00 ile akşam 18.00 arasında genel olarak kendi keyfime göre içinde çalışıyorum. Yağışların ilkbahar ve sonbahar için artısı oldu. Yaz aylarında bal zamanında yağmurun yağmaması gerekiyor. Çünkü nektarı yıkadığı zaman bitki tekrardan nektar kusamıyor. Bizim için gece sıcaklıkları çok önemli. Yağışların her şeye olduğu gibi biz arıcılara da faydası var. Yağmurlar birlikte bitkiler daha da coşkulu oluyor. Geçen seneye nazaran rekolte daha iyiydi fakat yine de beklediğimiz rekolte değildi" ifadelerini kullandı.