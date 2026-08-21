Elazığ'da Bal Üretiminde Rekor Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Bal Üretiminde Rekor Artış

Elazığ\'da Bal Üretiminde Rekor Artış
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da kış ve bahar yağışları, bal rekoltesini kovan başına 8-10 kg'a yükseltti.

Elazığ'da geçen kış etkili olan kar yağışı ve bahar aylarında görülen bol yağış, doğal floranın canlanmasını sağladı. Geçen yıl kovan başına 6 kilogram bal alan arıcılar, bu sene yaşanan yüzde 20'lik artışla birlikte 10 kilograma yakın rekolte bekliyor.

Elazığ'da geçen kış etkili olan kar yağışı ve ilkbahar aylarında görülen yeterli yağış, kentteki bitki örtüsünün canlanmasına katkı sağladı. Yağışların ardından özellikle ilkbahar döneminde çiçeklenmenin artmasıyla arıların nektar ve polen kaynaklarına erişimi kolaylaştı. Bu durum bal üretiminde de artış yaşanmasını sağladı. Geçen sene kovan başı 6 kilogram bal alan arıcılar, bu sene yüzde 20 artışla birlikte kovan başı 8-10 kilogram aralığında bal almaya başladı. Aynı zamanda yaşanan dengeli mevsimler sayesinde arı kolonilerinde de yüzde 20 artış yaşandığı bildirildi.

2026 yılının arıcılık sezonunun sonuna doğru yaklaştıklarını aktaran Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, "Şu anda arıcılarımızın emeğini ve üretimini hasat ettiği bir dönem içerisindeyiz. Bugün de burada üreticimizin hasadına dahil olduk. Dolayısıyla baktığımız zaman güzel bir sezon olarak görünüyor. Geçen yılla mukayese ettiğimizde, geçen yıl kovan başına yaklaşık 6 kilogram civarında bu bölgede rekolte oluşmuştu. Bu yıl, rekolte yaklaşık yüzde 20 civarında bir artış gösterdi. Kovan başına ortalama olarak 8-10 kilogramlık ürün bekliyoruz. Bu sadece üründe bir artış değil, sezonda meteorolojik olarak baktığımızda bölge bahar itibariyle çok güzel yağışlar aldı. Meteorolojik olaylar bölgedeki nektarlık bitkilere olumlu yansıdı. Dolayısıyla bölgede üretim noktasında bir artış söz konusu değil, aynı zamanda arıcılarımızın elinde bulunduğu canlı materyallerin de artışına sebebiyet verdi. Bölgemizde, bin 200 tane aktif üreticimiz var. Bu üreticilerimize ait, geçen yıl itibariyle mesleğe tabi olan 100 bin civarında bir kovanımız vardı. Bu yıl ise, baharın güzel geçmesi canlı materyalin artmasına sebebiyet verdi. Çünkü bölgemizde koloni verimliliği çok yüksek oldu. Dolayısıyla bizim burada yüzde 20 civarında bir koloni artışı oldu. Bununla beraber, ürünlerdeki artış ve rekolteyi de eklediğimiz zaman geçen yıla oranla arıcımızı güldürdü. Sürdürülebilirlikte kıymetli dediğimiz bir üretim sezonu geçirmiş bulunmaktayız. Bölgemizde hasat dönemi içerisindeyiz. Bölgenin ovadan tutun yukarıya doğru hasat dönemi 10-15 gün kadar sürecek. Şu an Elazığ bölgesi hasadın içerisinde ve Eylül'ün 10'una kadar bu süreç devam edecek" dedi.

"Yağışların her şeye olduğu gibi arıcılara da faydası oldu"

20 yıldır arı yetiştiriciliği yaptığını aktaran Emin Yaylaz, "2006 yılında 8 kovanla başladım. Şu anda aktif olarak 250 kovanla hizmet vererek müşterilerime organik bal üretiyorum. Balı Pirhasan dağında 2 bin rakımda geven ve kekik aromalı bölgelerinde doğal bir şekilde üretiyorum. Arı sezonluk olduğu için bazen gece de uyumayarak petek yapmak zorunda kalıyorum. Saat 06.00 ile akşam 18.00 arasında genel olarak kendi keyfime göre içinde çalışıyorum. Yağışların ilkbahar ve sonbahar için artısı oldu. Yaz aylarında bal zamanında yağmurun yağmaması gerekiyor. Çünkü nektarı yıkadığı zaman bitki tekrardan nektar kusamıyor. Bizim için gece sıcaklıkları çok önemli. Yağışların her şeye olduğu gibi biz arıcılara da faydası var. Yağmurlar birlikte bitkiler daha da coşkulu oluyor. Geçen seneye nazaran rekolte daha iyiydi fakat yine de beklediğimiz rekolte değildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Elazığ, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da Bal Üretiminde Rekor Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün Altından daha kolay satılıyor Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor
Prens Harry ve Meghan İngiltere’ye Geri Dönüyor Prens Harry ve Meghan İngiltere'ye Geri Dönüyor
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm 4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
15 yaşında katil oldu 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü 15 yaşında katil oldu! 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü
Alacak-verecek kavgası can aldı Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü Alacak-verecek kavgası can aldı! Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü

11:05
Ronaldinho’nun verdiği kararı duyanlar “Yeter artık“ diyor
Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
10:41
Dursun Özbek en sonunda patladı: Bıktım
Dursun Özbek en sonunda patladı: Bıktım
10:34
Alihan Kuriş’in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
10:26
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı Nedeni de hayli ilginç
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç
10:00
61 yıllık Türk devi iflas etti
61 yıllık Türk devi iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 11:15:16. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Bal Üretiminde Rekor Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.