Elazığ'da Domates Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Domates Hasadı Başladı

Elazığ\'da Domates Hasadı Başladı
14.07.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 3,500 dekar alanda domates hasadı yapıldı, dekar başına 20 ton rekolte bekleniyor.

Elazığ'da 3 bin 500 dekar alanda hasadına başlanan domateste, dönüm başına 20 ton rekolte bekleniyor.

Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kıraç köyünde domates hasadı gerçekleştirildi. 3 bin 500 dekar alan üzerine kurulu serada hasat edilen domatesler başta Elazığ olmak üzere çevre illere göndererek ekonomiye destek sağlıyor. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da hasada katılarak üreticilerin taleplerini dinledi.

3 bin 500 dönüm dekarlık domates alanında olduklarını aktaran Vali Numan Hatipoğlu, "Seramızda dekar başına yaklaşık 20 ton civarında verim elde edilmekte. Elazığ çeşit ürünlerin üretildiği bereketli bir coğrafya. Şuanda da Keban Baraj gölünün yamaçlarında bereketli ovadayız. Umuyorum ki vatandaşlarımız ve köylülerimiz hem tarım hem de hayvancılıkla ilgili olarak daha yeni ve modern teknikleri geliştirip kullandıkça, daha fazla ürün elde edeceklerdir. Biz toprağa yapılan her yatırımı kutsal görüyoruz" dedi.

Elazığ'da sebze yetiştiriciliğinin her geçen gün arttığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, "Biz hem açık alanda hem de kapalı alanda domates üreticiliği yapmaktayız. Açık alanda 23 bin dekar alanda domates üreticiliği yapıyoruz. Kapalı alanda ise toplam bin 630 dekar alanda sebze yetiştiriyoruz. Bugün burada bulunduğumuz alan toplamda 5 dekar, 5 dekarın 3,5 dekarında domates üreticiliği yapılıyor. Bir dekar alanda 20 ton ürün alıyor. Elazığ'da domates üretimi için kapalı alanda ortalama 10-15 ton ürün elde ediyoruz. Elazığ, meteorolojik şartlar bakımından bir yılda 2 ürün elde edilebiliyor. Sadece domates ve biber yetiştirilmiyor. Aynı zamanda marul ve soğan gibi ürünlerde ikinci ürün olarak yetiştiriliyor. Bakanlığımız da çok büyük destek veriyor. Üretimin gelişmesi için çaba göstermeye devam ediyoruz. 2026 yılının tüm üreticilerimiz için bereketli olmasını diliyorum" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Elazığ, Üretim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da Domates Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçilerin “beyaz altın“ nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar
Eski halılar Antalya’nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor Eski halılar Antalya'nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi

13:26
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran’da art arda büyük patlamalar
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran'da art arda büyük patlamalar
13:09
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:19
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor
15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 14:08:06. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Domates Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.