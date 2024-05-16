Elazığ'da Ekmeğe Zam: 200 Gram Ekmeğin Fiyatı 8 Liradan 10 Liraya Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ'da Ekmeğe Zam: 200 Gram Ekmeğin Fiyatı 8 Liradan 10 Liraya Çıktı

Elazığ\'da Ekmeğe Zam: 200 Gram Ekmeğin Fiyatı 8 Liradan 10 Liraya Çıktı

Elazığ'da Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla, 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseltildi. Fırıncılar, giderlerindeki artışı gerekçe göstererek zam yapma kararı aldıklarını belirtti.

16.05.2024 11:35
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Elazığ'da Fırıncılar Odası tarafından 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkartıldı.

Elazığ'da Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe zam kararı alındı. 200 gramlık ekmek, 8 liradan 10 liraya çıktı.

Tarihi Kapalı Çarşıda fırıncılık yapan Nevzat Kızılelma, gelen zamları savunmadığını fakat giderlerinde artış olduğunu, zam yapmadıkları taktirde kendilerinin zarar edeceklerini söyledi. Kızılelma, "Ekmek gramajında herhangi bir değişiklik olmadı. Türkiye geneli standart bir uygulama var gibi görünüyor fakat zaman zaman değişiklik gösteren illerimiz var. Fiyat 8 liraydı 10 lira oldu" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Elazığ'da Ekmeğe Zam: 200 Gram Ekmeğin Fiyatı 8 Liradan 10 Liraya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Ekmeğe Zam: 200 Gram Ekmeğin Fiyatı 8 Liradan 10 Liraya Çıktı - Son Dakika
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