Elazığ'da ekmek gramajı denetimi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ekmek satışı yapılan işletmelerde ekmek gramajı kontrolü gerçekleştirdi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan ekmek satışı yapan işletmelerde ekmeklerin gramaj kontrollerini yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan denetimlerde satışa sunulan ekmeklerin gramaj olarak Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğine uygun olduğu tespit edildi.

Denetimlerin süreceğini bildirildi. - ELAZIĞ