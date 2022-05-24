Elazığ'da ekmek gramajı denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da ekmek gramajı denetimi

24.05.2022 11:38
Elazığ'da ekmek gramajı denetimi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ekmek satışı yapılan işletmelerde ekmek gramajı kontrolü gerçekleştirdi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ekmek satışı yapılan işletmelerde ekmek gramajı kontrolü gerçekleştirdi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan ekmek satışı yapan işletmelerde ekmeklerin gramaj kontrollerini yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan denetimlerde satışa sunulan ekmeklerin gramaj olarak Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğine uygun olduğu tespit edildi.

Denetimlerin süreceğini bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da ekmek gramajı denetimi
Elazığ'da ekmek gramajı denetimi
Elazığ'da ekmek gramajı denetimi
YORUMLAR
500
Elazığ'da 18 yıllık cinayette kan donduran ifadeler: Önce bıçaklamışlar ardından bağırmasın diye kravatla boğazını sıkmışlar Elazığ'da 18 yıllık cinayette kan donduran ifadeler: Önce bıçaklamışlar ardından bağırmasın diye kravatla boğazını sıkmışlar Sakarya'da topraksız tarımla 8 çeşit domates üretiliyor Sakarya'da topraksız tarımla 8 çeşit domates üretiliyor
Kaynak: İHA

Elazığ, Tarım, Ekmek, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da ekmek gramajı denetimi - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:23 24 Mayıs'ta gram altın 964 liradan alıcı buluyor
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:16 Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününe dağıtılan makarnanın porsiyonu damga vurdu
11:14 Bir kez selam verdi hayatı mahvoldu! Zanlı, kadını evinde alıkoyup darp etti, günlerce işkence yaptı, tecavüz etmeye çalıştı
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:58 2022-KPSS başvuruları başladı! Son gün 6 Haziran
10:41 Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar..
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 11:44:03. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da ekmek gramajı denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement