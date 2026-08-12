Elazığ\'da Erkenci Üzüm Hasadı Başladı

Türkiye'nin üzüm yetiştiriciliğinde sayılı illeri arısında yer alan ve coğrafi işaretli türleri bulunan Elazığ'da, İlkeren ve Prima cinsi erkenci üzüm hasadına başlandı.

Türkiye'de üzüm konusunda sayılı illeri arasında yer alan Elazığ'da yaklaşık 110 bin dönümlük alanda yıllık 85 bin ton civarında rekolte elde ediliyor. Özellikle üzüm bağları ile dikkat çeken ve sofralık üzümün yoğun olarak yetiştirildiği Elazığ'ın Hoşköy köyünde ağustos ayı itibariyle tatlı bir telaş başladı. Trakya bölgesinden getirilen İlkeren ve Prima cinsi bağlarda erkenci üzüm hasadını yapan bağ sahipleri, sıcak hava da yoğun mesai harcıyor. Geçen yıl yaşanan don olayından dolayı verim alamadıklarını aktaran üzüm üreticileri, bu sene ise verimin çok iyi olduğunu ifade etti. Üreticiler, yetiştirdikleri üzüm için yurtdışı pazarı oluşturulmasını talep etti.

"Mazot ve gübre desteğinden ziyade, ürünlerimizin pazarlanmasını istiyoruz"

2026 yılının ilk hasadına başladıklarını aktaran üzüm yetiştiricisi Aytaç Göktan, "Bu vesileyle Türkiye'nin dört bir tarafında tarım üreticilerini hayırlı ve bereketli bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Hoş köyünde ilk olarak 'Prima' cinsi erkenci siyah üzümle hasada başladık. Hoş köyüne mahsus bir üzüm değil. Bölgede yetişen halkımızı üzüme alıştırma ürünüdür. Hoş ve bölgenin üzümü bir buçuk ay sonra başlayacak. İlk hasadımıza başladık yalnız çiftçimiz mutlu değil. Geçen yılki fiyatların yarısından düşük şuanda. Türkiye'nin dört bir tarafıyla irtibat halindeyiz. Üzüm fiyatlarından haberimiz var, bundan dolayı da çiftçimiz üzgün. Çiftçiye destek dediğimiz zaman yanlış anlaşılıyor. Biz çiftçi olarak mazot ve gübre desteğinden ziyade, ürünlerimizin pazarlanmasını istiyoruz. Dış ülkelere daha fazla ürettiğimiz ürünleri satmamız lazım. Ülkemizin yüzde 60'ı tarımla ilgileniyor fakat kayıt dışı da aşırı derecede üretim var. Devletimizin bunları da kontrol altına alarak yıllık üretimleri bunlara göre ayarlaması gerek çünkü üretim fazlamız var. 35 bin metrekare alanda üzüm üretimi yapıyorum. 90 ton civarında üzüm bekliyorum. İç piyasaya çalışıyoruz. Burada yetişen üzümleri Türkiye genelinde gönderiyoruz. Bunun dışında yurtdışı pazarımız da var. Bizim daha çok yurtdışına ürün göndermemiz gerekiyor. Bizim sadece Avrupa ülkelerine pazarımız olmaması gerekiyor aynı zamanda Arap ve Afrika ülkeleri de bizim pazarımız olmalı. Biraz daha kalite ve ambalajla bu işin düzeleceğini düşünüyorum" dedi.

"Geçen sene verim düşüktü, bu sene ise verim çok fazla"

Şuan da erkenci üzüm hasadı yaptıklarını aktaran Göktan, "Erkenci üzüm de çok aşırı bir tonaja sahip değil. Sadece Elazığ ve çevre şehirlere hitap edecek şekilde üretiliyor. Bizim esas üzümümüz ekim ayının 15'inden sonra kasım ve aralık gibi devam edecek. O üzümler hem yurtdışı pazarına hem de yurtiçi pazarına hitap ediyor. Bizim Elazığ beyazı Ağın üzümümüz gerçekten çok kaliteli ve dayanıklı. İnşallah bu pazar açılır hem ülkemiz hem de çiftçimiz daha iyi bir seviyeye gelir. Geçen sene verim düşüktü. Çünkü Türkiye genelinde 30'un üzerinde ilimizde don olayı yaşanmıştı. Bu sene ise verim çok fazla. Pazar iyi olursa çiftçimizin yüzü güler. İnsan para kazandıkça şevki artıyor. Çiftçinin de biraz para kazanması lazım ki daha zevkle bu işleri yapabilsin" ifadelerini kullandı.