Elazığ'da Et Mağazası, Ürünleri Yarı Fiyata Sunuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ'da Et Mağazası, Ürünleri Yarı Fiyata Sunuyor

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Elazığ Belediyesi tarafından açılan et mağazasında, et ve et ürünleri piyasa fiyatlarının neredeyse yarı fiyatına satılmakta. Vatandaşlar mağazaya yoğun ilgi gösteriyor ve uygun fiyatlardan memnun kaldıklarını belirtiyorlar.

10.10.2024 19:12  Güncelleme: 19:17
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Bu mağazada etler yarı fiyatına

Elazığ'da, belediye tarafından açılan et mağazasına vatandaşlardan yoğun ilgi

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi tarafından hizmete sunulan et mağazasındaki ürünler normal piyasanın neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Et ve Süt Kurumunun ürünlerinin satıldığı mağazaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver'in destekleri ile Elazığ Belediyesi tarafından 'et mağazası' hizmete girdi. Kültür Parkta açılan mağazada vatandaşların et ve et ürünlerini normal piyasa fiyatlarının neredeyse yarı fiyatına alabilmesi amacıyla satış yapılmaya başlandı. Mağazada satılan Et ve Süt Kurumu ürünlerinin fiyatlarının uygunluğu, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Dana kuşbaşı 359 lira, dana kavurma 690 lira, dana acılı sucuk 375 lira, dana kıyma 339 liradan satılırken, beyaz et ürünlerinin fiyatları ise 70 ile 149 lira arasında değişiyor. Alışverişe gelen birçok kişi, hem fiyatlardan hem de mağazanın temizliğinden memnun kaldıklarını belirtti.

"Temizliğinden şüphemiz yok o yüzden burayı tercih ediyoruz"

Fiyatların piyasaya göre uygun olduğunu dile getiren vatandaşlardan Faruk Karahan, "Dışarı ile burası arasında çok fark var. Dışarıya göre burası çok uygun. Temizliğinden şüphemiz yok o yüzden burayı tercih ediyoruz. Ben kıyma ve tavuk aldım. Fiyatları piyasaya göre çok uygun" dedi.

Mağazada alışveriş yapan vatandaşlardan Emrah Demir ise "Fiyatlar çok uygun. Kuşbaşı ile kıyma aldım. Dışarıdaki piyasaya fiyatlar göre yarı yarıya. Tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Elazığ'da Et Mağazası, Ürünleri Yarı Fiyata Sunuyor - Son Dakika

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