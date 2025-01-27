Elazığ'da İl Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

Ekonomi

Elazığ'da İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi

ELAZIĞ - Elazığ'da İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 1.Dönem Ocak Ayı Toplantısı düzenlendi.

Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 1.Dönem Ocak Ayı Toplantısı düzenledi. İl Özel İdaresi'nde düzenlen toplantıya, Vali Hatipoğlu'nun yanı sıra ilçe belediye başkanları ve kaymakamları ile kurum müdürleri katıldı. Toplantıda kent genelinde yatırımlar ele alındı.

İl merkezinde toplam 376 projenin uygulandığını belirten Vali Numan Hatipoğlu, "Toplam proje bedeli 31 milyar 881 milyon TL'dir. Bu projeler için 6 milyar 224 milyon TL yıl ödeneğinden 4 milyar 371 milyon TL harcama yapılmış olup yıl harcama oranı yüzde 70,23'dür" dedi.

Yatırımlar hakkında bilgi veren İl Koordinasyon Müdürü Aslı Kıyak Kabakaş, "Kamu yatırımlarının etkin şekilde analiz edilebilmesi için oluşturulan il yatırım takip sistemine yatırımcı kuruluşlar tarafından girişi yapılan güncel verilere göre, ilçelerimizde 658 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam proje bedeli 14 milyar 554 milyon liradır. Bu projeler için 3 milyar 497 milyon lira yıl ödeneğinden 2 milyar 227 milyon lira harcama yapılmış olup yıla harcama oranı yüzde 63.67 olarak gerçekleşmiştir. Dönemsel harcama dağılımı olarak birinci dönem harcama tutarı, 1 milyar 68 milyon, 2'inci dönem harcama tutarı 1 milyar 467 milyon, 3'üncü dönem harcama tutarı 1 miyar 672 milyon ve 4'üncü dönem harcama tutarı 2 milyar 154 milyon olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Kabakaş, "Sektör bazında dağılım olarak ulaşım ve haberleşme sektöründe 466, diğer kamu hizmetleri sosyal sektöründe 200, tarım sektöründe 159, diğer kamu hizmetleri iktisadi sektöründe 65, eğitim sektöründe 54, enerji sektöründe 46, sağlık sektöründe 30, konut sektöründe 8 ve turizm sektöründe 6 proje olarak uygulanmıştır. Yatırımcı kuruluş bazında 953 proje uygulanmaktadır. Toplam proje bedeli 42 milyar 868 milyon liradır. Bu projeler 7 milyar 660 milyon yıl ödeneğinden 4 milyar 982 milyon TL harcama yapılmış olup, yıla harcama oranı yüzde 65. 4 olarak gerçekleşmiştir. İlimizde bulunan belediye başkanlıklarının 81 projesi bulunmaktadır. Bu projelerin toplam proje bedeli 3 milyar 568 milyon liradır. Söz konusu bu projeler için 2 milyar 61 milyon lira yıl ödeneğinden 1 milyar 616 milyon harcama yapılmış olup, yıla harcama oranı yüzde 78.40 olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılında proje durum bazında tamamlanan proje sayımız 533, devam eden proje sayımız 133, ihale aşamasındaki proje sayısı 81, başlanmayan proje sayısı 277 ve tasfiye edilen proje sayısı 10'dur" ifadelerini kullandı.