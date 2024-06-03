Elazığ'da kurbanlık hayvanlar görücüye çıktı

Ekonomi

Elazığ'da kurbanlıklar görücüye çıktı

Besiciler kurban alırken yapılması gerekenleri anlattı

ELAZIĞ - Elazığ'da Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlık görücüye çıktı. Uzun yıllardır süregelen dede mesleğini sürdüren besici Yiğithan Çopur ise kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken püf noktaları anlattı.

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, Elazığ'da hayvan satış alanlarında hareketlilik yaşanmaya başlandı. Yurtbaşı beldesinde çiftlikte sabahın erken saatlerinde başlayan pazarlıklar akşam saatlerine kadar devam ediyor. Çiftlikteki küçükbaş hayvanlar kilogramına göre 10 ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Geçen yıla oranla fiyatlarda artış olan kurbanlık hayvanlarda bu sene küçükbaş hayvanlar rağbet görürken, çiftliğe gelen vatandaşlar da son gün yoğunluğunu beklemeden kurbanlıklarını almaya başladı.

"Fiyatlar 10-20 bin arasında değişiyor"

Besicilik yapan Yiğithan Çopur ise kurban alınırken, hayvanların küpeli olmasına önem verilmesi gerektiğini ifade ederek hayvanın sağlıklı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değinen Yiğithan Çopur, "Kurbanlık satışlarımız başladı. Malum Kurban Bayramı da yaklaştı. Müşterilerimiz gelip kurbanlıklarını işaretleyebilir. Kurbanlık hayvanlarımızın kesimlerini profesyonel kesimhanelerimizde yapacağız. Fiyatlar da 10 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkmaktadır. Elimizdeki hayvanlar 20 kilogramdan başlayıp 45 kilograma kadar ulaşmaktadır. Hayvanlarımız toklardan ve koçlardan oluşmaktadır. Müşterilerimiz gelip buradan seçebilirler. Bir kere hayvanların kurban olma kriterlerini taşımalıdır. Hayvan asla, kör, topal gibi sağlık bakımından hiçbir problemi olmaması lazım. Boynunun ucu bile kırık olsa kurban olmuyor. Mutlaka seçip hayvanlarını en temizinden almaları lazım. Şu anda çiftliğimize getirdiğimiz hayvanlarda en çok dikkat ettiğimiz özellikleri sağlıklı olmalarıdır. Mutlaka sağlıklı olacaklar, ağzındaki bir dişi bile eksik olmayacak. Vatandaşlarımızın mutlaka bunlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu önemli bir husus çünkü kurban kesiyorlar ve ibadetlerini düzgün bir şekilde gerçekleştirmeleri lazım" dedi.

Talebin arttığını belirten Çopur, "Biz de veteriner eşliğinde hayvanlarımızın bütün kontrollerini yaptık. Hayvanlarımızın satışını başlatmışız, gelip alabilirler. Müşterilerimizin talebi arttı. Fiyatlar enflasyona göre biraz çıktı. Yem maliyetlerimiz ve hayvanlara bakım aşamaları süresince çok masraf veriyoruz. Fiyatlarda biraz artış var. Bizler yine de vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Kesim ücretlerinde ve götürüp teslimatta yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

Kurbanlık alan vatandaşlardan Yavuz Benek ise "Çok temiz ve güvenilir bir yer. Her bütçeye uygun kurbanları da makul. Biz beğendik ve babama da bir tane kurbanlık seçeceğiz. Geçen yıla göre biraz fiyat farkı var ama burada yardımcı oluyorlar. Ayrıca her bütçeye uygun kurban bulabilirsiniz" diye konuştu.