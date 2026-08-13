Elazığ\'da Tarımsal Finansman Toplantısı

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, üreticilere yönelik tarımsal finansman ve destekleme imkanları ele alındı.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda, üreticilere yönelik tarımsal finansman ve destekleme imkanlarının ele alındığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükgün, şube müdürleri, banka yetkilileri, birlik başkanları, personeller ve üreticiler katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda üreticilere; tarımsal krediler, üretime yönelik finansman imkanları, destekleme programları ve üreticilere sağlanan finansal kolaylıklar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik imkanlar değerlendirilirken, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.