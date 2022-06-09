Elazığ'da tarımsal üretime değer katacak Elagro A.Ş.'nin yatırım süreci başlıyor - Son Dakika
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Elazığ'da tarımsal üretime değer katacak Elagro A.Ş.'nin yatırım süreci başlıyor

09.06.2022 11:43
Elazığ'da tarımsal üretime değer katacak Elagro A.Ş.'nin yatırım süreci başlıyor

Tarımına yüksek katma değer sağlamak ve Elazığ'ın sosyo-ekonomik kalkınması için Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde kurulan Elagro A.Ş. yatırım sürecini başlatıyor.

Tarımına yüksek katma değer sağlamak ve Elazığ'ın sosyo-ekonomik kalkınması için Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde kurulan Elagro A.Ş. yatırım sürecini başlatıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen tesisin Elazığ 1. OSB'de kurulacağı kaydedildi.

Elazığ tarımına yüksek katma değer sağlamak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen ve Elazığ TSO öncülüğünde kurulan Elagro A.Ş. yatırım sürecini başlatıyor. TSO'nun 2018 seçimlerinde açıklamış olduğu 23 proje arasında olan Elagro A.Ş. yatırım sayesinde Elazığ tarımına yüksek katma değer sağlanması, tarım arazilerinin verimli kullanımı ve tarımsal potansiyeli olan ürünlerin nitelikli ürüne dönüştürülmesi hedefleniyor. İlk yatırımı Freez Dry gibi değerli bir alana yapma kararı aldıklarını belirten Başkan Arslan, tesisin günlük bin kilogram kapasiteli olacağını belirtti. İşlenecek ilk ürünlerin ise üzüm, kayısı, çilek, vişne, elma, armut ve kiraz olduğunu aktaran Başkan Arslan, Elagro A.Ş.'nin bölgede yetişen başta meyve olmak üzere tarımsal üretimin tüm süreçlerine değer katacak büyük bir vizyon projesi olduğunu kaydetti.

"Gıda artık stratejik bir yatırıma dönüyor"

Elazığ'da yapılacak yatırım için hem Türkiye'de hem de yurt dışında önemli ziyaretler yaptıklarını belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "Yatırımın doğru planlanması amacıyla tüm kurgularını profesyonelce yönetmek istiyoruz. Bu nedenle Hollanda ve Türkiye'de çok sayıda model işletmeyi yerinde inceleyerek bilgiler aldık. Son olarak Manisa'da Öztaş Metal A.Ş.'yi ziyaret ederek Ersin Öztaş ile bir araya geldik. Çok yararlı bir ziyaret oldu. Elazığ TSO öncülüğünde kuruluşunu gerçekleştirmiş olduğumuz Elagro A.Ş. tarım ve tarıma dayalı sanayi alanında Elazığ'da yeni bir dönemi İnşallah başlatan bir yatırım olacak. Gıda özellikle pandemi sürecinde artık ülkeler için stratejik bir sektör haline geldi. Elazığ olarak bu hususta atmış olduğumuz adımın ne kadar isabetli bir iş olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Elazığ tarım ve tarıma dayalı sanayide yeni bir dönem başlıyor"

Elagro A.Ş. yatırımı ile birlikte Elazığ için yeni bir dönemin kapılarının aralanacağını ifade eden Başkan Arslan, "Odamızın 2018 seçimlerinde açıklamış olduğumuz 23 proje arasında bulunan bu konuda çok önemli aşamaları geçerek artık yatırım sürecine gelinmiştir. Elazığ TSO öncülüğünde Elazığ tarımına yüksek katma değer sağlanması, tarım arazilerinin verimli kullanımı, tarımsal potansiyeli olan ürünlerin nitelikli ürüne dönüştürülmesi, tarım ve tarıma dayalı sanayinin sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi çok boyutlu hedef ve amaçları olan büyük bir projeyi 4 yıldır. Tüm paydaşlarımızla adım adım ilerleterek bugüne geldik. Bu süreçte 3 ayrı kooperatif ve 2 ayrı birlik kurduk Elagro A.Ş. 'nin kuruluşunu gerçekleştirdik. 31.12.2021 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulmak üzere Fırat Kalkınma Ajansına hazırlamış olduğumuz Freez Dryning ve IQF Projesi onaylanarak hibe almaya hak kazanmıştır. Proje çerçevesinde Elazığ 1. OSB'de kurulacak olan tesis için yatırım sürecine start veriyoruz. Gıdanın yüksek öneme sahip olduğu günümüzde geniş tabanlı kurulan organizasyon ilk yatırımını Freez Dry gibi yüksek katma değerli bir alana yapma kararı aldık. Günlük bin kilogram kapasiteli olacak tesis Elazığ'da üretilen ve üretilecek yüksek su tutma kapasitesine sahip meyvelerin içindeki vitamin ve mineralleri koruyarak meyveye 5 katı değerinde katma değer sağlayarak piyasaya arz edilecektir. Üzüm, kayısı, çilek, vişne, elma, armut, kiraz ilk aşamada işlenecek ürünlerimiz olacaktır. Elagro A.Ş.'nin ilimizde ve bölgemizde yetişen başta meyve olmak üzere tarımsal üretimin tüm süreçlerine değer katacak büyük bir vizyon içeren projedir. Artık üretim aşamasına gelen bu projenin her aşamasına değer katan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, sürecin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'da tarımsal üretime değer katacak Elagro A.Ş.'nin yatırım süreci başlıyor
Elazığ'da tarımsal üretime değer katacak Elagro A.Ş.'nin yatırım süreci başlıyor
Elazığ'da tarımsal üretime değer katacak Elagro A.Ş.'nin yatırım süreci başlıyor
Elazığ'da tarımsal üretime değer katacak Elagro A.Ş.'nin yatırım süreci başlıyor

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Kaynak: İHA

Elazığ, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da tarımsal üretime değer katacak Elagro A.Ş.'nin yatırım süreci başlıyor - Son Dakika

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