Elazığ\'da Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Açıldı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ'ın sağlık alanında iyi bir konumda olduğunu belirterek, "Şehrimizde sağlık alanında kamu yatırımlarının son yıllarda önemli oranda arttığını ve halkımızın memnuniyetine mazhar olduğunu biliyoruz. Kamu hastaneleri yanında özel hastaneler ve özel polikliniklerimiz de halkımız en iyi hizmeti sunmanın gayreti ve heyecanını yaşıyorlar" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Çaydaçıra Mahallesi'nde faaliyet gösterecek olan ağız ve diş sağlığı merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrasında açıklamalarda bulunan Alan, Elazığ'ın birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da önemli bir konumda bulunduğunu ifade ederek, "Şehrimize sağlık alanında hizmet verip istihdam sağlayacak yeni bir iş yerinin daha açılışını değerli davetlilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Sağlık alanında iyi bir konumdayız. Şehrimizde sağlık alanında kamu yatırımlarının son yıllarda önemli oranda arttığını ve halkımızın memnuniyetine mazhar olduğunu biliyoruz. Kamu hastaneleri yanında özel hastaneler ve özel polikliniklerimiz de halkımız en iyi hizmeti sunmanın gayreti ve heyecanını yaşıyorlar. İşte bugün de böyle bir müessesenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ben bu polikliniğin iş yeri sahiplerine ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ