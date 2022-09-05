Elazığ'ın ihracatı yüzde 15.3 artış gösterdi - Son Dakika
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Elazığ'ın ihracatı yüzde 15.3 artış gösterdi

05.09.2022 16:16
Elazığ'ın ihracatı yüzde 15.3 artış gösterdi

Elazığ ihracatı ilk 8 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.3 artış gösterdi.

Elazığ ihracatı ilk 8 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.3 artış gösterdi.

Ağustos ayında gerçekleştirilen 56 bin 95 milyon dolarlık ihracatla bu yılın ilk 8 aylık döneminde ilin toplam ihracatının 248 milyon 450 bin dolar olduğunu belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, geçen yılın ilk 8 aylık döneminde ise 215 milyon 510 bin dolar ihracat yapıldığını söyledi. Başkan Arslan, 2021 yılı ilk 8 aylık dönem ile 2022 yılının aynı dönemi arasında yüzde 15.3 oranında bir artış söz konusu olduğunu ifade etti.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan değerlendirmesinde, "2021 yılını ihracatımız cumhuriyet tarihimizin rekoru olan 335 milyon 893 bin dolar ile kapatmıştı. Bu yılın ilk 8 aylık dönemine baktığımızda ise geçen yılın aynı döneminden yüzde 15.3 oranında daha fazla bir ihracatımız olduğunu görüyoruz. Bu artış hızının devam ederek yılın son çeyreğinde de devam etmesini ve bir önceki rekorun yenilenmesini beklemekteyiz. Sektörel olarak ihracat rakamlarına baktığımızda ise özellikle tekstil, konfeksiyon ve hazır giyimde marka tesislerimiz hızla üretim sürecine geçmekte ve mevcut olan tesislerimizin de muhasebe kayıtlarını üretimin bulunduğu yer olan Elazığ'a almaları ile birlikte ihracat rakamlarımız çok daha ciddi boyutlara ulaşacaktır. Bu dönemde madencilik, mermer, yapı malzemeleri, mobilya, su ürünleri, kimyevi maddeler, iklimlendirme gibi sektörler ihracatımızın lokomotifi olurken, gıda ve tekstil ürünlerinin gelecekte bu listeyi yeniden şekillendirmesini beklemekteyiz" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

İhracat, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'ın ihracatı yüzde 15.3 artış gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'ın ihracatı yüzde 15.3 artış gösterdi - Son Dakika
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