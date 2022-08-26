Elazığ'da çilek hasadı sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da çilek hasadı sürüyor

26.08.2022 13:21
Elazığ'da çilek hasadı sürüyor

Elazığ'ın köylerinde çilek hasadı devam ediyor.

Elazığ'ın köylerinde çilek hasadı devam ediyor.

Elazığ'ın köylerinde çilek hasadı sürüyor. Bu çerçevede Kavaktepe köyünde 20 dekarlık alanda çilek üretimi yapan Turgut Erbay'a ait bahçede, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç ve ekibi çilek hasadına katıldı. Çileğin il genelinde ciddi bir istihdam oluşturduğunu vurgulayan Kılıç, Türkiye'nin dünyada çilek üretiminde 14. sırada yer aldığını söyledi.

Hasat hakkında bilgi veren Kılıç, "Farklı tadı ve aromasıyla sevilerek tüketilen ve birçok ürünün yapımında kullanılan bir meyvedir. İlimiz de çilek yetiştiriciliğinin büyük bir kısmı Kavaktepe, Kuyulu ve Gezin bölgesinde geniş alanlarda yapılmaktadır. Dolayısıyla da ciddi anlamda istihdam oluşturmaktadır. Çilek üretiminde ülkemiz, dünyada 14. sırada yer almaktadır. Çileğin hassas olması nakliyeye dayanıklı olmaması ve raf ömrünün kısa olması nedeniyle pazar sorunu oluşmaktadır. Kavaktepe köyü çiftçilerimizden Abdullah Erbay'ın arazisindeki hasadına başlanan çilek ürünlerinin bol ve bereketli olmasını temenni ederiz" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Ali Kılıç, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da çilek hasadı sürüyor - Son Dakika

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