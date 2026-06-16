Elazığ Küresel Marka Olacak

Tüm iş insanlarının yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren ASKON Elazığ Şube Başkanı Yavuz Akın, "Elazığ'ı yerel değerlerini koruyarak küresel bir marka şehir haline getirmek en büyük hedefimizdir. Türkiye'yi ise dünyanın en büyük ekonomileri arasında ilk sıralara taşımak vizyonumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

ASKON Elazığ Şube Başkanı Yavuz Akın, ülke ve Elazığ ekonomisine dair açıklamalarda bulundu.

ASKON Elazığ Şubesi olarak yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan ve ihracat gerçekleştiren tüm iş insanlarının yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Başkan Akın, "Güçlü Türkiye hedefinin güçlü şehirlerden geçtiğine inanıyor; Elazığ'ın ekonomik gelişimi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Şehrimizin sanayi potansiyelini katlayacak hamleleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Özellikle Teknova OSB bünyesinde hayata geçirilecek olan 20 milyon Euro değerindeki fabrika yatırımı, Elazığ'ımızın üretim ve istihdam haritasında yeni bir milattır. Bu tarz büyük ölçekli ve etaplar halinde hızla üretime geçecek yatırımlar, bölgesel kalkınmanın en büyük motoru olacaktır. Türkiye'nin cari açıkla mücadelesinde ve sanayimizin sürdürülebilirliğinde yenilenebilir enerji yatırımları, özellikle de Güneş Enerjisi Santralleri (GES) hayati bir öneme sahiptir. Elazığlı sanayicilerimiz, çevreci ve bağımsız enerji üretimi için bugüne kadar çok ciddi kaynaklar ayırmıştır. Bu noktada, iş dünyasının sesine kulak verilmesinin önemini de hatırlatmak isteriz. Son dönemde EPDK tarafından yürürlüğe alınan saatlik mahsuplaşmayı ele almıştık. Yatırım geri dönüş sürelerini uzatabilecek ya da yeni GES yatırımlarında çekince oluşturabilecek bu tür düzenlemelerin, yatırımcı güvenini sarsmayacak ve üretimi baskılamayacak dengeli bir formülle yeniden ele alınması en büyük beklentimizdir" diye konuştu.

"Her bir yatırımcımızın derdi bizim derdimizdir"

Akın, "Üreten, risk alan, istihdam sağlayan ve bu ülkenin kalkınmasına omuz veren tek bir iş insanımızın bile yalnız kalmasına izin vermeyeceğiz. Her bir yatırımcımızın derdi bizim derdimiz, her bir başarısı bizim gururumuzdur. Elazığ'ı yerel değerlerini koruyarak küresel bir marka şehir haline getirmek en büyük hedefimizdir. Türkiye'yi ise dünyanın en büyük ekonomileri arasında ilk sıralara taşımak vizyonumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ayrıca bu ay itibarıyla başlayacak olan 100 milyar TL hacimli yeni 'Nefes Kredisi' paketini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Küresel dalgalanmalar ve sıkılaşma politikaları nedeniyle finansa erişimde zorluk yaşayan Elazığlı KOBİ'lerimiz, firma başı 3 milyon TL'ye kadar sunulan bu destekle piyasada derin bir nefes alacaktır. Şehrimize yatırım kazandıran tüm siyasi aktörlere, bürokratlarımıza ve cesur girişimcilerimize teşekkür ediyoruz. ASKON Elazığ Şubesi olarak durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ