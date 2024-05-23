Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünleri Bayilerine Yönelik Toplantı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünleri Bayilerine Yönelik Toplantı Gerçekleştirdi

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünleri Bayilerine Yönelik Toplantı Gerçekleştirdi

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, teknik personel ve Elazığ'da faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayilerinin katılımıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Bakanlık tarafından onaylı bitki koruma ürünlerinin satışı ve depolanması ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, Elazığ'da faaliyet gösteren bayilerin sorunları, bayi üretici ilişkileri ve ürün güvenliği konularında değerlendirmeler yapıldı.

23.05.2024 11:33
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Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Müdürlük toplantı salonundaki eğitime, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, teknik personel ve Elazığ'da faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayileri katıldı. Toplantıda, Bakanlık tarafından onaylı bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satılması ve depolanması ile ilgili iş ve işlemler hakkında bilgi veren Elazığ Tarım ve Orman Müdürü Kılıç, Elazığ bitki koruma ürünleri bayileri ile sektörde yaşanan sorunlar, bayi üretici ilişkileri ve ürün güvenliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ali Kılıç, Elazığ, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünleri Bayilerine Yönelik Toplantı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünleri Bayilerine Yönelik Toplantı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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