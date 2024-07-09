Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı BYD firmasını Elazığ'a davet etti - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı BYD firmasını Elazığ'a davet etti

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı BYD firmasını Elazığ\'a davet etti

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Çinli otomobil firması BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak BYD firmasını, otomobillerin bazı parçalarını üretmek adına 6.

09.07.2024 16:32
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Çinli otomobil firması BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak BYD firmasını, otomobillerin bazı parçalarını üretmek adına 6. bölge teşvik imkanlarından faydalanması için Elazığ'a davet etti.

Çinli BYD'nin Türkiye'de kuracağı fabrika kararının ek gümrük vergisinin konuşulduğu bir süreçte iki taraf için de önemli ve kazançlı bir yatırım olacağını ifade eden Başkan Alan, "1 milyar dolarlık yatırımın, TOGG ile başlayan yeni nesil araç çağında da Türkiye'nin Avrupa'nın otomotiv başkenti olma iddiasını perçinleyecektir. En önemlisi de bu gelişmenin elektrikli araçlarda yerlilik oranını artırarak yan sanayimizi daha da güçlendirmesini ve buna bağlı olarak binlerce iş imkanı oluşturmasını bekliyoruz" dedi.

"Elazığ 6. bölge teşvikleri yatırıma en uygun şehir"

Elazığ'ın 6. bölge teşviklerinden faydalanan huzur adası ile ulaşım ve lojistik merkezi olması özellikleri ile yatırımcıların yoğun ilgisine muhatap olan bir il olduğunu ifade eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alan, "BYD firmasınınım ülkemizde üreteceği otomobilin bazı parça ve ürünlerinin üretiminin ilimizde yapılması konusunda bu hafta içinde bir araya geleceğimiz İCC Uluslararası Ticaret Odaları Genel Kurul Toplantısında Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu'na ileterek odamız ve Elazığ adına desteklerini talep edeceğim. Aynı konu ile ilgili ilimiz milletvekillerinin de bakanlıklar nezdinde girişimde bulunmalarını Elazığ adına bekliyoruz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

Çin'de üretilen araçlara ek yüzde 40 gümrük vergisi getirilmesine karşılık, Türkiye'de yatırım yapan firmaları bu vergiden muaf tutulmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu adımından dolayı teşekkür eden Başkan Alan, Cumhurbaşkanlığının bu kararının diğer yabancı firmaları teşvik eden önemli bir karar olduğuna dikkat çekti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı BYD firmasını Elazığ'a davet etti - Son Dakika

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