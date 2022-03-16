Elazığ TSO Başkanı Arslan: "Elazığ hem jeopolitik konumu hem de avantajları bakımından yatırımlar açısından çok cazip bir şehir" - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ TSO Başkanı Arslan: "Elazığ hem jeopolitik konumu hem de avantajları bakımından yatırımlar açısından çok cazip bir şehir"

16.03.2022 15:30
Elazığ TSO Başkanı Arslan: "Elazığ hem jeopolitik konumu hem de avantajları bakımından yatırımlar açısından çok cazip bir şehir"

Elazığ'ın özellikle son yıllarda marka yatırımlarla dikkat çektiğini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, "Elazığ hem jeopolitik konumu hem de avantajları bakımından yatırımlar açısından çok cazip bir şehir" dedi.

Elazığ'ın özellikle son yıllarda marka yatırımlarla dikkat çektiğini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, "Elazığ hem jeopolitik konumu hem de avantajları bakımından yatırımlar açısından çok cazip bir şehir" dedi.

Elazığ TSO bünyesinde tekstil ve konfeksiyon sektöründe önde gelen firmalarla istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı, Elazığ Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Yavuztürk, KOSGEB İl Müdürü Şaban Yaşa, FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, 2. OSB Bölge Müdürü İlkay Akçan, İŞGEM Genel Müdürü Ömer Naci Karataş, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Kurum müdürleri toplantıda Elazığ OSB sınırları içerisinde yapılan yatırımların 6. bölge teşvikleri kapsamında değerlendirildiğini ifade ederek, sağlanan destekler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan yaptığı değerlendirmede, "Elazığ özellikle son yıllarda bu sektörde marka yatırımlarla dikkat çekiyor. Bugün bu salonda ilimizin kendi alanlarıyla ilgili tüm yetkili mercileriyle çok önemli bir yatırım sürecini istişare ediyoruz. Elazığ hem jeopolitik konumu hem de avantajları bakımından yatırımlar açısından çok cazip bir şehir. Yetişmiş insan gücü ve altyapıları ile yatırımcılarımızın ilgisini çeken bir çok avantaja sahip" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ TSO Başkanı Arslan: Elazığ hem jeopolitik konumu hem de avantajları bakımından yatırımlar açısından çok cazip bir şehir
Elazığ TSO Başkanı Arslan: Elazığ hem jeopolitik konumu hem de avantajları bakımından yatırımlar açısından çok cazip bir şehir

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar Ticaret Borsası Afyonkarahisar Ticaret Borsası Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen'den ŞUTSO'ya ziyaret Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen'den ŞUTSO'ya ziyaret

Abdullah Balcı, Ticaret, Elazığ, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ TSO Başkanı Arslan: 'Elazığ hem jeopolitik konumu hem de avantajları bakımından yatırımlar açısından çok cazip bir şehir' - Son Dakika


Son Dakika
15:39 Bekir Bozdağ: İyi hal indirimi toplumda infiale yol açıyor, benim de vicdanım rahatsız
15:35 Burak Elmas'tan kritik karşılaşma öncesi bomba iddia: Bir sonraki seçim için bile lobi yapıyorlar
15:33 Esra Erol'un programında tanışıp evlenmişlerdi! Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay çiftinin bebekleri oldu
15:30 Ehliyetini yenilemeyenlere para cezası uygulanacak! Son gün 31 Aralık
15:27 Gece yarısı eve giden kız, sevgilisini başka kadınla yatakta cinsel ilişkiye girerken bastı
15:27 Kardeş kavgası kanlı bitti! Biri hastanede, diğeri gözaltında
15:26 Ukrayna'da feci kaza! Sivilleri tahliye eden araçlar çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı
15:26 Film gibi bir kaçış hikayesi: Zelenski'nin benzerini, Putin'in benzeri ile Kim Jong-Un'un benzeri kurtardı!
15:24 Rusya 140 milyar dolarlık altın rezervini elden çıkartabilir mi? Akıllara Türkiye-İran örneği geldi
15:23 EPGİS ile EPDK arasında krizinde zararlı çıkan vatandaş oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 15:46:48. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ TSO Başkanı Arslan: "Elazığ hem jeopolitik konumu hem de avantajları bakımından yatırımlar açısından çok cazip bir şehir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement