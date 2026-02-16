Başkan Dumandağ: "Borsalar arasında kurulacak iş birliklerinin, ülke ekonomisine uzun vadeli katkılar sağlayacağına inanıyoruz"

Üreticinin emeğini koruyan, piyasaya güven veren ve sürdürülebilirliği esas alan her türlü ortak akıl ve istişareyi kıymetli bulduklarını aktaran Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, "Bölge borsaları arasında kurulacak iş birliklerinin, hem üreticiye hem de ülke ekonomisine uzun vadeli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, eski AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, eski Elazığ Belediye Başkan Yardımcıları Kutbettin Yeşilkaya ve Necmettin Arslan, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Çiçek, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette özellikle Malatya ve Elazığ başta olmak üzere çevre illerde ortak olarak yetiştirilen kayısı, kırmızı et ve tarımsal ürünlerin pazarlanmasında güç birliği yapılmasının sağlayacağı avantajlar değerlendirildi. Üreticinin emeğinin daha iyi karşılık bulması, ürünlerin katma değerinin artırılması ve yeni pazarlara daha güçlü şekilde ulaşılması için ortak hareket etmenin gerekliliği vurgulandı.

Tarım ve hayvancılıkta yaşanan güncel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede; ortak akıl, istişare ve tecrübe paylaşımının, bölgesel kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğu ifade edildi. Borsalar arasında kurulacak sürdürülebilir iletişim ve koordinasyonun, hem üreticiye hem de piyasalara istikrar sağlayacağına dikkat çekildi.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, borsalar arasında kurulan güçlü diyalogun yalnızca ticari ilişkileri değil, bölgesel üretim kültürünü de ileri taşıdığını ifade etti. Dumandağ, kayısı başta olmak üzere ortak üretimi yapılan tarımsal ve hayvansal ürünlerin daha etkin pazarlanabilmesi için birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekerek, "Üreticimizin emeğini koruyan, piyasaya güven veren ve sürdürülebilirliği esas alan her türlü ortak akıl ve istişareyi kıymetli buluyoruz. Bölge borsaları arasında kurulacak iş birliklerinin, hem üreticiye hem de ülke ekonomisine uzun vadeli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da açıklamasında, Malatya ve Elazığ'ın tarımsal üretimde birbirini tamamlayan iki güçlü merkez olduğuna dikkat çekti. Özcan, özellikle kayısı gibi bölgeyle özdeşleşmiş ürünlerde ortak hareket etmenin pazarlama gücünü artıracağını vurgulayarak, "Borsalar arası iş birliği, üreticinin sesini daha gür duyurmanın en etkili yoludur. Ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket edildiğinde, hem iç piyasada hem de dış pazarlarda daha güçlü bir duruş sergilemek mümkün olacaktır. Bu tür buluşmaların bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı fikir alışverişi ortamında geçen ziyaret, tarım ve ticaret alanında ortak projeler geliştirilmesi, üretimden pazarlamaya uzanan süreçte daha güçlü bir iş birliği zemini oluşturulması temennileriyle sona erdi. - ELAZIĞ