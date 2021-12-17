Elbistan'da meyve, sebze kurutma ve paketleme tesisi hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlayacak

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaş meyve, sebze paketleme ve kurutma tesisi inşa çalışmaları devam ediyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı devam eden tesiste incelemelerde bulundu.

Gürbüz, burada yaptığı açıklamada, kentin yatırımlarla büyümesi gayreti ve çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Gürbüz, "Değerli yatırımcımızla biz yaklaşık 8 ay önce başlamış olduğumuz süreçte devletimizin Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOĞAKA) katkısıyla beraber bu tesise kısa bir süreç içerisinde sahip olduk. İki buçuk ay gibi bir süreçte kaba inşaatlarını tamamladılar. İnşallah önümüzdeki aylarda üretime başlayacaklar. Burada kurutma ve paketleme tesisi arkasından salça fabrikası yapılacak. Türkiye'nin dördüncü büyük tarım ovası olan Elbistan'da tarımsal üretimi desteklemek adına kararlılık içerisinde olan yatırımcımızı tebrik ediyorum."

"30 milyon lira gelir elde etmeyi hedefliyoruz"

Yatırımcı Hacı Kaya da yaklaşık 3 bin 500 metrekare kapalı alana kurulan tesiste yaş meyve sebze kurutma ve paketlemesi yapacaklarını söyledi.

Tesisin ekonomi ve istihdama katkı sağlayacağını belirten Kaya, "Yaklaşık 3 bin 500 metre kare kapalı alan üzerinde kurduğumuz tesiste yaş meyve ve sebze kurutma ve paketleme yapacağız. Günde 16 ton meyve ve sebze işlemeyi hedefliyoruz. 80 ile 100 kişi arasında istihdam sağlayıp yılda 30 milyon lira gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Ürünlerimizi yurtiçinin yanı sıra Avrupa ülkeleri, Rusya ve Arap ülkelerine ihraç edeceğiz."