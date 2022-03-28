Elbistan'da üreticilere 6 bin 300 adet ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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Elbistan'da üreticilere 6 bin 300 adet ceviz fidanı dağıtıldı

28.03.2022 12:54
Elbistan'da üreticilere 6 bin 300 adet ceviz fidanı dağıtıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, çiftçilere yüzde 45 hibeyle 6 bin 300 adet ceviz fidanı dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, çiftçilere yüzde 45 hibeyle 6 bin 300 adet ceviz fidanı dağıtıldı.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başlattığı proje çerçevesinde kentteki üretici ve çiftçilere 6 bin 300 adet aşılı ceviz fidanı dağıtımı yapıldığını söyledi.

Fidan bedellerinin yüzde 45'inin hibe kalan yüzde 55'lik kısmının ise üreticiler tarafından karşılandığını ifade eden Çitil, "Üreticilerimize, piyasa şartlarından oldukça uygun rakamlara fidan temin etmiş olduk" dedi.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Ceviz Üretiminin Artırılması ve Geliştirilmesi' projesi doğrultusunda bir süre önce talepleri aldıklarını hatırlatan Çitil, "Söz konusu proje dahilinde ilçemizdeki çiftçilerimizden ceviz fidanı taleplerini geçtiğimiz aylarda toplamıştık. Şimdi de dağıtımları yapıyoruz. Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz ceviz fidanlarını, bölge iklimine uygun olması ve ilkbahardaki don olaylarından etkilenmeyecek türde olmasına özen gösterdik. Üreticilerimize toplamda 6 bin 300 adet Fernor cinsi ceviz fidanı dağıtıldı. Bunun da bölgemizdeki ceviz yetiştiriciliğine büyük katkı sunacağını düşünüyoruz" dedi.

İlçede ceviz yetiştiriciliğinin son yıllarda atağa kalktığını vurgulayan Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, "Dağıttığımız ceviz çeşidi karasal iklimlerde ve özellikle yüksek konumlu arazilere dikimini önerilen bir türdür. Çiçek açımı mayıs ayının sonunu bulması özelliği sayesinde geç don dediğimiz beklenilmeyen don olaylarından çiçeklerini koruyabilmekte, bu sayede de ürünlerdeki muhtemel azalmaların önüne geçmektedir. İlçemiz son yıllarda diğer meyve türlerine ek olarak ceviz yetiştiriciliğinde de hatırı sayılır bir düzeye ulaştı. Üreticilerimiz ve çiftçilerimizin ihtiyaç duyacağı bilimsel ve teknik altyapı desteğini de sunuyoruz. Cevizin, ekonomik açıdan doğuracağı katkının ileriki yıllarda daha da artacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Talep ettikleri fidanları alan çiftçiler ise, cevizin ekonomik yönden avantajlı bir ürün olduğunu dile getirerek, "Ceviz, ilçemizde verim açısından uygun bir ürün. Ekonomik yönden de avantajı her zaman var. Yüzde 45 hibe ile bu fidanları aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan'da üreticilere 6 bin 300 adet ceviz fidanı dağıtıldı
Elbistan'da üreticilere 6 bin 300 adet ceviz fidanı dağıtıldı
Elbistan'da üreticilere 6 bin 300 adet ceviz fidanı dağıtıldı

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Kahramanmaraş, Hisarcık, Elbistan, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elbistan'da üreticilere 6 bin 300 adet ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elbistan'da üreticilere 6 bin 300 adet ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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