ELDER Yönetim Kurulu Başkanlığına Barış Erdeniz seçildi

Türkiye genelinde faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin çatı örgütü Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, Aksa Elektrik Grubu İcra Kurulu Başkanı Barış Erdeniz üstlendi.
ELDER'den yapılan açıklamaya göre, derneğin 10. Olağan Genel Kurulu Ankara'da bir otelde yapıldı. Genel Kurul sonrasında toplanan yeni yönetim kurulu, görev dağılımını gerçekleştirdi.
Alınan karar doğrultusunda, 3 yıldır Elder'in Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdüren Kıvanç Zaimler, görevini Erdeniz'e devretti. Erdeniz, 2024-2026 döneminde ELDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak.
Yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini ise Kıvanç Zaimler ve Memet Atalay üstlenecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdeniz, şunları kaydetti:
"ELDER'in üyelerinin her biri ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında hayati rol oynayan elektrik dağıtımını, artan bir performansla sürdürmeye devam edecek. Yeni tarife uygulama döneminin hazırlıklarının da tamamlanacağı önümüzdeki 3 yıllık dönemde ELDER Yönetim Kurulu olarak 'tüm paydaşlara değer yaratmak' ilkesini rehber edinerek çalışacağız. Bu temel ilke kapsamında, kesintisiz ve kaliteli enerji arzını üstün müşteri memnuniyetiyle bir araya getirerek elektrik dağıtımı hizmetini katma değerini artırarak sürdüreceğiz. Elektrik dağıtım sektöründe yeşil ve dijital dönüşümü eş zamanlı olarak ele alıp ikiz dönüşüm yaklaşımıyla dönüşümün altyapısını oluşturacağız. Sektörümüzün ekonomik ve mali sürdürülebilirliğini güvence altına almayı öncelikli gündemimiz olarak şekillendireceğiz. Bunu yaparken kurumsal kapasitemizi güçlendirecek ve pozitif gündemli bir iletişim stratejisini hayata geçireceğiz."
2021-2023 yıllarında ELDER'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Barış Erdeniz, 13 yıllık enerji sektörü tecrübesinin ardından 2014'te yönetim danışmanı olarak Kazancı Holding'e katıldı.
Organizasyonel gelişim, operasyonel verimlilik ve dijital dönüşüm alanında Kazancı Holding'in iş süreçlerine katkı sağlayan birçok projeye imza atan Erdeniz, Ağustos 2017 tarihi itibarıyla Kazancı Holding'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya başladı.
2017'den bu yana Kazancı Holding'in insan kaynakları, bilgi teknolojileri ve tedarik zinciri gibi ortak departmanları aracılığıyla operasyonel mükemmellik ve dijitalleşme yatırımlarına liderlik eden Erdeniz, Ocak 2020'de devam eden Aksa Elektrik Grubu İcra Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendi. Erdeniz, aynı zamanda Kazancı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Aksa Tarım ve Turizm İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor.
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