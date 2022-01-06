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Elektriğe yapılan zamlar yargıya taşındı! CHP, Danıştay'a başvuru yaptı! - Son Dakika

Elektriğe yapılan zamlar yargıya taşındı! CHP, Danıştay'a başvuru yaptı!

06.01.2022 12:55
Elektriğe yapılan zamlar yargıya taşındı! CHP, Danıştay'a başvuru yaptı!

CHP'li Ahmet Akın, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında EPDK'nın elektrik zammı kararını yargıya taşıdıklarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrik zam kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'a başvurduklarını söyledi.

DANIŞTAY'DA DAVA AÇTILAR

Akın, EPDK'nın elektrik zammı kararına ilişkin, şöyle dedi:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük zammına dönüşen EPDK kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin hemen durdurulması talebi ile Danıştay'da dava açtık. Yeni yılın ilk gününde bütün vatandaşlarımızı mağdur eden, hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakan, elektriğe yapılan hukuksuz zamlara Türk yargısının hukuksal zeminde izin vermeyeceğine inanıyorum.

Kademeli tarife adı altında elektrikte tarihin en büyük zammını yaptılar. 'Kademeli tarife bir sosyal tarife olmalıdır' diye söyledik. Kanun çıktı, peki EPDK ne yaptı? Kademeli tarifeyi kademeli zamma dönüştürdüler. Elektrik faturalarına yüzde 127'ye varan fahiş zam yapıldı. Bu fahiş zam asla kabul edilemez."

"İNDİRİM YAPILMALI"

Akın ayrıca zamların geri çekilmesini isteyerek, "Bu haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği yargıya taşıdık. Danıştay'a açtığımız davanın dilekçesi burada. Başvurumuzu yaptık. Bunun yerine gelmesini, indirim olarak vatandaşlarımıza hukuksuzluktan kurtularak yansımasını bekliyoruz" diye konuştu.

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Elektrik Zammı, Danıştay, CHP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektriğe yapılan zamlar yargıya taşındı! CHP, Danıştay'a başvuru yaptı! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Elektriğe yapılan zamlar yargıya taşındı! CHP, Danıştay'a başvuru yaptı! - Son Dakika
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