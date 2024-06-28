Elektriğe Yüzde 38 Zam Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Elektriğe Yüzde 38 Zam Yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe yüzde 38 zam yapıldığını duyurdu. Zam sonucunda 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu. Zam oranları 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

28.06.2024 13:30
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe yüzde 38 zam yapıldığını açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe yüzde 38 zam geldiğini duyurdu. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu. EPDK'den yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı bildirildi. Zam oranlarının ise 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacağı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Elektriğe Yüzde 38 Zam Yapıldı - Son Dakika

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