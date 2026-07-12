Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
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Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

12.07.2026 14:17
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Spot piyasada yarın elektrik fiyatları en yüksek 4.500, en düşük 1.000 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,8 artarak 1 milyar 598 milyon 582 bin 112 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 630 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 664 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 151 lira, en düşük 170 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika

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