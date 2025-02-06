Elektrik Fiyatları Belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 990 lira 1 kuruş, en düşük 1999 lira 98 kuruş olarak belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,7 artarak 1 milyar 858 milyon 120 bin 88 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 990 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 1999 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 591 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 624 lira 13 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 1874 lira 99 kuruştan işlem gördü.