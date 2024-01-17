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Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
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Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,6 azalarak 1 milyar 381 milyon 475 bin 608 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00'da 2 bin 700 lira, en düşük 06.00'da 1000 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1981 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 44 lira 76 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1968 lira olarak kayıtlara geçti.

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi
17.01.2024 - 14:41,  Güncelleme: 14:44
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1000??????? lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,6 azalarak 1 milyar 381 milyon 475 bin 608 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00'da 2 bin 700 lira, en düşük 06.00'da 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1981 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 44 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1968 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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