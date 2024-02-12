Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 568 lira 58 kuruş, en düşük 1300 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42,3 artışla 1 milyar 489 milyon 984 bin 451 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 568 lira 58 kuruş, en düşük 03.00 ve 04.00'te 1300 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 97 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 138 lira 21 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 621 lira, en düşük 500 lira olarak kayıtlara geçti.

12.02.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 568 lira 58 kuruş, en düşük 1300 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42,3 artışla 1 milyar 489 milyon 984 bin 451 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 568 lira 58 kuruş, en düşük 03.00 ve 04.00'te 1300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 97 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 138 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 621 lira, en düşük 500 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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