Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 1187 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15 azalışla 992 milyon 238 bin 478 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 04.00 ve 06.00'da 1187 lira 61 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1500 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1515 lira 42 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 550 lira, en düşük 900 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.